Людовика Пагани – безумно яркая и открытая итальянка, работающая на родине телеведущей. Девушка часто посещает матчи различных команд Серии А и любит фотографироваться в джерси.

Но поверь, в ее профиле есть и много других фото – с ними тебя и познакомит Eurosport.ru.

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