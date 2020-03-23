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Итальянская телеведущая обожает фотографироваться в джерси клубов Серии А. И без них
Эта девушка горячее поверхности Солнца.
Людовика Пагани – безумно яркая и открытая итальянка, работающая на родине телеведущей. Девушка часто посещает матчи различных команд Серии А и любит фотографироваться в джерси.
Но поверь, в ее профиле есть и много других фото – с ними тебя и познакомит Eurosport.ru.
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