С 12 марта, когда закончился последний нормальный футбол (божественная ответка «Ливерпуль» – «Атлетико» в ЛЧ), спортивные фанаты максимально изголодались по зрелищам – все на карантине, торговые центры с кинотеатрами закрыты, из развлечений только самоизоляция.

Со скуки люди набросились на трансляции чемпионата Белоруссии и массово поумилялись гармонисту «Ислочи». Но по одному матчу понятно, какой это трэш – тяни-толкай-лига с бей-беги-стилем хороша для юмористов и придумывания мемов, но не для еженедельного просмотра.

До единственного топ-зрелища в обозримом будущем – боя Хабиба – еще три недели, пора переходить с записей трансляций на документальные форматы. В мировом спорте наснимали полно фильмов про ваши любимые лиги и команды, осталось только выбрать нужные и самые интересные.

All or Nothing: Manchester City

Что: продолжение докусериала про клубы НФЛ – теперь и про закулисье большой соккер-фирмы;

Про что: открыточный фильм захватил рекордный сезон «Манчестер Сити» и выставил «горожан» самой примерной организацией на планете – владение в атаке, потрясающий стиль на поле, мир в раздевалке, война с соперниками. За доступ к внутренней жизни команды Amazon заплатил 10,8 млн евро, поэтому не ждите никаких острых углов – все вылизано пресс-офицерами. Но функционирование футбольного клуба – игроков, тренеров, ассистентов – All or Nothing показывает лучше всего.

Самый яркий эпизод: Венсан Компани запер ассистента по экипировке в криокамере и минуту наблюдал, как тот стучит по стеклу и умоляет выпустить из температуры -130 градусов.

Длительность: 8 серий по 45-54 минуты;

Где смотреть: Amazon Prime

Sunderland 'Til I Die

Что: андеграунд-драма про британских футбольных простолюдинов с перевернутым финалом;

Про что: зеркальный ответ Netflix конкурентам – если Amazon показывали сезон успешного «Сити», то те захватили год жизни только что вылетевших «черных котов». На этапе идеи владелец «Сандерленда» согласился на закулисные съемки, чтобы привлечь новых инвесторов, но первоначальный сценарий с триумфальным камбэком в АПЛ провалился, и команда вылетела во вторую лигу. Полный антипод All or Nothing: если там собрание красивых побед, то здесь настолько же увлекательная антология самых мучительных поражений.

Яркий эпизод: пьяный полузащитник Даррен Гибсон объясняется перед фанатом в пабе, почему ему не все равно на «Сандерленд» и под градусом признает, что не все в команде такие же преданные, как он. Интересно, что в марте клуб выгонит Гибсона за ДТП в нетрезвом виде.

Длительность: 8 серий по 37-42 минуты;

Где смотреть: Netflix (кстати, 1 апреля на сервисе выйдет второй сезон)

Formula 1: Drive to Survive

Что: завлекательное шоу для тех, кто не смотрит королевские покатушки;

Про что: «Формула-1» давно взялась за освоение молодых болельщиков, поэтому показывает автогонки с человеческим лицом – борьбу за топ-10, за место в команде, за внимание аудитории. Создатели не утомляют публику птичьим языком и действуют максимально просто: хардкорные фаны придут за подробностями из жизни пилотов, случайные зрители подтянутся через понятные людские истории.

Яркий эпизод: любой с участием техдиректора Haas Гюнтера Штайнера. Например, когда он объясняет провал владельцу команды фразой «Мы могли выглядеть, как рок-звезды, а теперь похожи на кучку ****** [гребаных] ****** [онанистов]».

Длительность: 2 сезона, в каждом 10 серий по 27-40 минут;

Где смотреть: Netflix

«Икар»

Что: оскароносный докутриллер о старте русского допингового ада;

Про что: атлет-любитель Брайан Фогель всего лишь хотел снять кино про прогнившую допинг-систему в велогонках, но запустил самый громкий скандал мирового спорта в XXI веке. Режиссер случайно вырулил на харизматичного русского доктора Григория Родченкова, сам стал его защитником от всей планеты и попутно посмеялся над голыми королями из ВАДА. Фильм в 2018-м получил «Оскар» – скорее, за размах и громкость на пике, чем за форму высказывания.

Яркий эпизод: Фогель показывает чиновникам ВАДА слайды, в которых допинг каждого русского атлета на ОИ-2012 утверждало правительство России. «В РФ никогда не было антидопинговой системы», – тряс Брайан восходящими к 1968 году доказательствами.

Длительность: 121 минута;

Где смотреть: Netflix

Andy Murray: Resurfacing

Что: трагическое бытописание жизни Маррея в борьбе за теннис и здоровое бедро;

Про что: изначально фильм планировался как триумфальное возвращение главного британского теннисиста на Уимблдон после травмы, но чудовищное восстановление сделало картину истинной драмой. Режиссер Оливия Капуччини на правах члена семьи (она невеста брата жены Энди) ловит верную доверительную интонацию, а сам Маррей с пиар-службой благородно не отсматривают кадры и ждут премьеры. Капуччини перед стартом вряд ли рассчитывала на такой сценарий, но в результате явно довольна перевертышем сюжета.

Яркий эпизод: за два часа до объявления о завершении карьеры Маррей нервничает и не чувствует боли в бедре. «При таком решении очень хочу, чтобы у меня болела нога», – все еще сомневается шотландец.

Длительность: 108 минут;

Где смотреть: Amazon Prime

The Making of Jose Mourinho

Что: ласкающий пре-некролог о трех пиках карьеры Моуринью;

Про что: в каждой серии Жозе и другие (журналисты, игроки, болельщики) вспоминают один важный матч Особенного: ответку «Порту» – «МЮ» в ЛЧ-2004, финал «Интер» – «Бавария» и Класико в апреле 2012-го. Фильм DAZN выставляет Моуринью котиком – хотел только побед, уважал соперников, любил друзей. О минусах умалчивают, словно португалец скончался, из-за чего портрет получается необъемным и однобоким. Но вспомнить матчи, которым по 10-15 лет на карантине все равно приятно.

Яркий эпизод: фанат «Интера» сожалеет, что Моуринью не приехал в Милан после победы в ЛЧ, а Жозе спустя склейку цинично признается, что в тот момент как раз договаривался с «Реалом».

Длительность: 3 серии по 23-27 минуты;

Где смотреть: Amediateka (такой же мини-сериал про Криштиану Роналду появится на сервисе 14 апреля)

Being Mario Götze – Eine deutsche Fußballgeschichte

Что: психологический процедуриал о давлении на современных футболистов;

Про что: неспешные ответы на вопросы «Почему Гётце не стал немецким Месси» и «Как жить дальше, если в 22 забил главный мяч карьеры». Марио подробно ноет о том, как сложно находить мотивацию и лавировать между травмами и назойливыми журналистами, а о нем говорят звезды первой величины – Клопп, Лёв, Кроос, Заммер и другие, вплоть до детского тренера. Фильм почти полностью игнорирует тему Гвардиолы, с которым у Гётце не сложились отношения, – наверное, чтобы не задевать недолюбленного мальчика.

Яркий эпизод: тренировавший тогда «Боруссию» Юрген Клопп узнал про уход Гётце в «Баварию», забился дома под одеяло и сказал готовой к выходу в театр жене: «Прости, я никуда не уйду, Марио перешел в «Мюнхен».

Длительность: 4 серии по 50 минут;

Где смотреть: Amediateka

