Ледовый дворец в Мадриде станет моргом для умерших от коронавируса

Ледовый дворец в Мадриде станет моргом на время пандемии коронавируса.

По информации El Espanol, похоронные бюро испанской столицы не справляются с обязанностями из-за растущей смертности населения от COVID-19, работники моргов не имеют защитных костюмов, чтобы работать с телами умерших от коронавируса.

Власти города решили оборудовать временный морг в ледовом дворце. Тела будут доставлять военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям, а похоронные бюро продолжат принимать людей, которые умерли по другим причинам.

Во дворце находится каток площадью 1800 квадратных метров.

Испания находится на втором месте после Италии по числу зараженных коронавирусом среди европейских стран. На 24 марта наcчитывалось почти 40 тысяч заболевших.

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