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Правительство запретило москвичам пробежки и занятия на спортивных площадках
Время переходить на домашний воркаут.
Московское правительство вечером 29 марта ввело обязательный режим самоизоляции, а на следующий день уточнило некоторые связанные с этим вопросы.
– Имею ли я право выходить на пробежку? Я не контактирую с другими людьми, стараюсь их оббегать, соблюдая дистанцию не менее двух метров?
– Нет, не имеете – для того чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции.
– Будет ли разрешено заниматься спортом на площадках у дома?
– Нет. Коронавирусная инфекция может сохраняться на поверхностях, в том числе на спортивных тренажерах, – сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
- Такие меры связаны с пандемией коронавируса.
- В Москве 1014 зараженных.
Однако самоизоляция – это не конец воркауту. У нас тут есть гайд:
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