Правительство запретило москвичам пробежки и занятия на спортивных площадках

Московское правительство вечером 29 марта ввело обязательный режим самоизоляции, а на следующий день уточнило некоторые связанные с этим вопросы.

– Имею ли я право выходить на пробежку? Я не контактирую с другими людьми, стараюсь их оббегать, соблюдая дистанцию не менее двух метров?

– Нет, не имеете – для того чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции.

– Будет ли разрешено заниматься спортом на площадках у дома?

– Нет. Коронавирусная инфекция может сохраняться на поверхностях, в том числе на спортивных тренажерах, – сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Такие меры связаны с пандемией коронавируса.

В Москве 1014 зараженных.

Однако самоизоляция – это не конец воркауту. У нас тут есть гайд:

Коронавирус закрыл спортзалы. Не паникуй: профессиональный тренер рассказал, как спасти форму дома

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме