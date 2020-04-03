Все о квиддиче: сильнейшая лига – в Англии, русские летают на деревьях, маглы играют теннисным мячом

Нельзя отменить квиддич! Культовую фразу знают все поклонники волшебной саги о Гарри Поттере – даже те, кто не читал книг и ограничился просмотром фильмов. Цитата прозвучала во второй части франшизы из уст Оливера Вуда – вратаря и капитана сборной Гриффиндора, за которую играл и Гарри. Чемпионат школы Хогвартс тогда все-таки отменили – на учеников нападало неведомое чудовище из тайной комнаты, жертвы каменели, и никто не понимал, что происходит. Немного напоминает нынешнюю ситуацию из нашей жалкой магловской жизни – мы тоже не знаем врага в лицо и у нас тоже все отменили.

Для тех несчастных, кто видит слово квиддич впервые, немного о правилах: это магический вид спорта, в него играют в воздухе на метлах. В каждой команде по семь игроков: вратарь, три охотника, два загонщика и ловец. Охотники играют большим красным мячом под названием квоффл, их задача – поразить любое из трех колец, которые защищает вратарь. За каждый гол начисляется 10 очков. Загонщики заняты двумя бладжерами – тяжелыми черными мячами меньшего диаметра, которые заколдованы так, чтобы сбивать спортсменов с метел. Загонщики вооружены битами вроде бейсбольных и могут направлять бладжеры в сторону соперников.

Главный мяч в игре – золотой снитч размером с грецкий орех: юркий и верткий. Именно его должен поймать ловец – тогда команда получает 150 очков и почти наверняка побеждает. Но не всегда: кто не помнит финал чемпионата мира 1994 года Ирландия – Болгария? Болгарский ловец Виктор Крам поймал снитч, но титул достался ирландцам – великолепная тройка охотников наколотила столько голов, что запаса хватило для победы. Матч закончился со счетом 170:160 в пользу Ирландии.

Фанаты сборной Болгарии по квиддичу на ЧМ-1994 (материалы к фильму «Гарри Поттер и Кубок Огня»)Imago

Квиддич – это не только описанные в книгах междусобойчики школьных факультетов и чемпионат мира, но и клубы. Традиционно сильна объединенная Британская и Ирландская лига – это 13 команд, одна из которых, «Холихедские гарпии», полностью женская. Старейший клуб – «Паддлмир Юнайтед». Самая популярная в волшебном мире певица-селебрити Селестина Уорлок даже записала клубный гимн – наверное, она глорихантер.

В квиддичном аналоге Лиги чемпионов британские команды соперничают со «Сливенскими сарычами» (Болгария), «Квиберонскими квоффельерами» (Франция), «Гедйельбергскими гончими» (Германия), «Лиссабонскими летунами» (Португалия), «Гроздицкими гоблинами» (Польша) и «Шаоляйскими шуршунчиками» (Литва). Квиддич развит по всему миру, но чуть меньше – в Азии: там до сих пор популярны ковры-самолеты.

Российские клубы в дополнительных материалах Джоан Роулинг не упоминаются, но на сайте Pottermore автор оставила чудесную информацию о русской школе волшебства «Колдовстворец». Ученики «Колдовстворца» настолько суровы, что играют в особую версию квиддича – они летают не на метлах, а на вырванных с корнем деревьях.

Фанаты «Гарри Поттера», которым сова так и не принесла письмо из Хогвартса, не отчаялись. Магловский квиддич зародился в 2005 году в Миддлбери-колледже (Вермонт, США) и распространился по другим странам. В Россию любимая игра волшебников пришла годом позже и набрала популярность среди ролевиков Москвы, Санкт-Петербурга, городов Урала и Сибири. В 2007-м состоялся первый международный турнир, а пик популярности пришелся на 2012-й – чемпионат разыграли команды из Америки, Канады, Великобритании, Франции и Австралии.

Россия и здесь выделилась – правила русского квиддича по-магловски отличаются от всего мира. У иностранцев все максимально приближено к канону Роулинг: овальное поле, шесты с кольцами, мяч-вышибала, импровизированные метлы. Русские игроки бегают по прямоугольному полю без метел и их заменителей, охотники поражают гандбольные ворота, а вместо бладжера используется безобидный теннисный мяч. В России снитч (тоже теннисный мяч) выбрасывает специальный человек после 25 минут игры, в других странах мяч заткнут за пояс оператора снитча, который убегает по полю от ловцов.

Магловский квиддичImago

Дважды в год квиддичные команды магловской России собирались на национальный чемпионат – в декабре и апреле. Первый прошел в Токсово (Ленинградская область) весной 2005 года, последний – спустя 10 лет в Москве. В 2015-м воодушевление активистов стало снижаться, и дело не только в остывшем энтузиазме игроков, а в позиции министерства спорта России.

Деятельное минспорта под руководством Виталия Мутко предложило штрафовать за организацию соревнований по непризнанным видам спорта, если в них участвуют несовершеннолетние. Разумеется, подростки играли в квиддич, а получить через министерство официальное признание видом спорта квиддич не мог: для этого требовалось открыть федерации более чем в половине российских регионов. Предложение не прошло проверку и не попало в закон «О физической культуре и спорте», но у квиддичистов-любителей пропал запал. Так подчиненные Мутко почти убили в России квиддич, но вряд ли они об этом в курсе.

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