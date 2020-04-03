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Девушку травили в школе из-за сколиоза. Сейчас она фитнес-богиня
Какая же красотка.
Девушка из нашей сегодняшней подборки – Яслен Клементе. Ей 22 года, и она невероятно красива. Хотя в школе у нее были огромные проблемы со спиной (была изуродована скалиозом), из-за чего одноклассники постоянно дразнили и унижали Яслен.
Девочка любила фузкультуру, но не ходила на нее из-за фиксирующего корсета. Поэтому сейчас, когда сложности позади, она отрывается в тренажерном зале и приобрела фантастическую фигуру. Она позволяет ей через соцсети зарабатывать более 70 тысяч долларов в месяц. Вау!
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