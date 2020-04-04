Other Agency
Овечкин, Погребняк, Павлюченко и Самедов снялись в клипе Бузовой с призывом оставаться дома
Спортсмены присоединились к важному месседжу.
Хоккеист Александр Овечкин, футболисты Павел Погребняк, Роман Павлюченко и Александр Самедов снялись в клипе Ольги Бузовой на песню «Давай останемся дома» с призывом соблюдать самоизоляцию для борьбы с пандемией.
В музыкальном ролике спортсмены демонстрируют, чем занимают досуг во время карантина. Большинство просто проводит время с семьей, а Павлюченко убирается во дворе.
- На момент публикации новости ролик набрал более миллиона просмотров.
- В России зафиксировано 4 149 случаев заражения COVID-19.
Девушку травили в школе из-за сколиоза. Сейчас она фитнес-богиня