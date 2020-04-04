Хоккеист Александр Овечкин, футболисты Павел Погребняк, Роман Павлюченко и Александр Самедов снялись в клипе Ольги Бузовой на песню «Давай останемся дома» с призывом соблюдать самоизоляцию для борьбы с пандемией.

В музыкальном ролике спортсмены демонстрируют, чем занимают досуг во время карантина. Большинство просто проводит время с семьей, а Павлюченко убирается во дворе.

На момент публикации новости ролик набрал более миллиона просмотров.

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