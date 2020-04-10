Eurosport

Тест: вспомни футбольных, теннисных и других чемпионов 2010 года

Тест: вспомни футбольных, теннисных и других чемпионов 2010 года
Евгений Коростелев

51 мин. назадОбновлено 50 мин. назад

Квизы

Квиз для мультиспортивных болельщиков.

Как хорошо ты помнишь спортивные события конца прошлого десятилетия, чтобы назвать чемпионов всех культовых видов спорта и турниров?

Пройди тест Eurosport.ru и выясни это. У тебя 15 минут! P.S. Некоторые названия команд и фамилии спортсменов повторяются, а еще однофамильцев или братьев (сестер) придется прописать с именем – будь внимателен!

Другие увлекательные тесты от Eurosport.ru:

Тест: угадай футболиста по интрижке

Тест: вспомни бронзовый состав сборной России на Евро-2008

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте