Eurosport
Тест: вспомни футбольных, теннисных и других чемпионов 2010 года
Квизы
Квиз для мультиспортивных болельщиков.
Как хорошо ты помнишь спортивные события конца прошлого десятилетия, чтобы назвать чемпионов всех культовых видов спорта и турниров?
Пройди тест Eurosport.ru и выясни это. У тебя 15 минут! P.S. Некоторые названия команд и фамилии спортсменов повторяются, а еще однофамильцев или братьев (сестер) придется прописать с именем – будь внимателен!
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