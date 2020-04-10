Квизы

Как хорошо ты помнишь спортивные события конца прошлого десятилетия, чтобы назвать чемпионов всех культовых видов спорта и турниров?

Пройди тест Eurosport.ru и выясни это. У тебя 15 минут! P.S. Некоторые названия команд и фамилии спортсменов повторяются, а еще однофамильцев или братьев (сестер) придется прописать с именем – будь внимателен!

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