Читатели Eurosport признали Брюса Ли лучшим бойцом всех времен и Вселенных

Читатели Eurosport признали легендарного актера, мастера боевых искусств и философа Брюса Ли лучшим бойцом всех времен и Вселенных.

В финальном голосовании Ли победил американского актера и культуриста Жан-Клода Ван Дамма.

Вся сетка соревнования:

Брюс Ли умер в 1973 году. Он исполнил главные роли в фильмах «Путь дракона», «Игра смерти» и других.

В 2019 году на экраны вышел новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». После выпуска картины Тарантино раскритиковали за расистское изображение Брюса Ли.

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