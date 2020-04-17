«Ну, погоди!» – важнейшая часть русской культуры и русского дискурса. Коммунистический ответ «Тому и Джерри» превратился в отражение советской действительности, застал четырех генеральных секретарей, но остался в сердечках намного глубже, чем Брежнев или Горбачев.

В мультзарисовках Котеночкина, Курляндского и Хайта можно найти полно уникальных идей, как по-разному передать концепт вечной погони Волка за Зайцем. Но спорт и сейчас кажется лучшей метафорой превосходства одного над другим – хитрость лучше тупой физики, подготовка всегда побеждает самоуверенность. Оттого в «Ну, погоди!» так много запоминающихся эпизодов на стадионе, про физкультуру или даже про целые Олимпийские игры.

Волк топил за 2 советские фирмы, а городки из «Ну, погоди!» были в «Миллионере»

Созданный в 1971-м выпуск «Внимание, на старт!» начинается с узнаваемого «Футбольного марша» Блантера. Стадион на первых кадрах кажется гигантским и объективно похож на «Лужники». Но мультипликаторы не дают прямых указаний и даже маскируют прямые подсказки. В прологе Волк обгоняет всех в забеге и забирается на трибуны, чтобы упасть в ванну с тальком – на арене легко сосчитать 40 зрительских рядов. Но когда он со штангой охотится на бабочку и оказывается на самом верху конструкции, видно, что скамеек намного больше. В оригинальных же «Лужниках» 78 рядов.

Дальше зрителей запутывают, за кого же болеет Волк. Он выходит из дикторской кабины в спортивном костюме, а на животе видны два значка – слева «Динамо», справа «Спартак».

Причем если ромбик не оставляет вопросов, но буква «Д» не так намекает на какую-либо ССР. С 1966-го по 1971-й (момент выхода эпизода №4) киевляне четырежды становились чемпионами Высшей лиги, москвичи дважды оставались вторыми, а тбилисцы три раза брали бронзу. В Грузии бы не поняли, если бы народный любимец Волк топил за столичных бело-голубых.

В этом эпизоде герой выглядит мультиатлетом и вовлечен сразу в восемь видов спорта – спринт, тяжелую атлетику, бокс, спортивную гимнастику, батут, самбо, прыжки с шестом и городки. С помощью последнего участники «Кто хочет стать миллионером?» в 2003 году ответили на финальный вопрос про первую фигуру в городошном спорте. Инженер-математик из Кирова оставил два варианта и выкинул еще один. «Пулеметное гнездо» – это та фигура, которую складывал Бегемот в «Ну, погоди!» и которая все время падала», – вспомнил участник и выиграл миллион рублей.

В серии про ОИ-80 вырезали финал и пропустили героя из страны, бойкотировавшей Игры

Выпуск «Спортивные состязания» поставили в эфир за два месяца до открытия Олимпиады в Москве. Спешал готовил зрителей к тому, что Игры станут главным праздником поколения. Режиссер Вячеслав Котеночкин за год до этого нарисовал «Кто получит приз» – 10-минутную короткометражку про соревнования антропоморфных зверей. В них побеждал Олимпийский Мишка, которого озвучивала голос Зайца Клара Румянова, – так пропаганда объясняла зрителям, почему именно медведь стал символом Олимпиады.

13-й эпизод «Ну, погоди!» почти всеми признается таким же госзаказом – по крайней мере, никто из создателей на прямой вопрос не опровергал эту версию. В серии впервые показывается, что в этой мультвселенной есть сородичи главных героев. В первых кадрах из самолета выходят зайцы народов мира – темнокожий боксер с Кубы, японец в кимоно и рыжеволосый баскетболист из Югославии.

С Японией вышла промашка – выпуск про ОИ готовился в спешке, а сценарий писали до бойкота Игр развитыми странами. Серия уже находилась на стадии финального постпродакшна, когда азиаты присоединились к США и отказались от участия в «Москве-80». Заяц в кимоно задумывался важным второстепенным персонажем – помимо пролога пришлось бы вырезать из девятиминутного мультика 1,5-минутный блок с его ударами по березовой чурке. Сценарий утвердили только в апреле, а показали в мае, времени на тотальную переделку сюжета не было, оставили в кадре Японию.

Зато монтажные ножницы коснулись финальных сцен. «Как и во многих других выпусках «Ну, погоди!», литературный сценарий оказался длиннее на целый эпизод и завершался очередной погоней (в форме спортивной ходьбы), но Котеночкин сократил окончание. Тем не менее, Волк и Заяц стали олимпийскими чемпионами», – написал в журнале «Сеанс» историк анимации и сотрудник НИИ киноискусства ВГИКа Георгий Бородин.

Волк и Заяц на катке – ремейк великого танца из фигурки

В прологе эпизода №8 – того самого, где будет песня «Расскажи, Снегурочка» – Волк пафосно съезжает со склона на горных лыжах, цепляется шарфом за дерево и срывается в сугроб. Он отряхнулся от снега и увидел, как на замерзшем озере катается Заяц. Главный антигерой эффектно отнимает коньки у Медвежонка, напяливает их на лапы на пару размеров больше и выезжает на лед. И вместо того, чтобы съесть главного противника, Волк приглашает его на танец под звуки танго.

Мелодия – La Cumparsita уругвайца Херардо Родригеса. В Советском Союзе ее знают как музыку к показательному номеру фигуристов Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова. Под запоминающуюся ритмику Волк и Заяц дают зрителям референс к любимой паре спортсменов, даже движения напоминают фигуристов. Конечно, в мультфильме постановка дошла до гиперболы (Пахомова/Горшков были танцорами и не делали ни поддержек, ни выбросов), но насмотренные зрители остались в восторге от пасхалочки.

Идеей оригинального номера стал муж тренера фигуристов Анатолий Чайковский. «Звукорежиссером той серии был наш друг Саша Гольдштейн. Он десятилетиями монтировал музыку для учеников Мадам [Елены Чайковской]. Вот и взял для мультфильма кусочек, будто пародируя Пахомову», – рассказывал он Голышаку и Кружкову из «СЭ».

Фактчекинг поправляет Анатолия: Гольдштейн не указан в титрах восьмого эпизода «Зимняя фантазия», а официально подключился к работе над «Ну, погоди!» лишь через три года и три выпуска, в 1977-м. Но «Кумпарсита» все равно осталась главной работой Пахомовой и Горшкова, с которой их ассоциируют в истории мировой фигурки.

Комментатора Озерова в «Ну, погоди!» озвучивал Хазанов, внутри серии – отсылка к Брежневу

Главный голос советского спорта брежневского периода появляется в «Ну, погоди!» в девятой серии. В прологе Волк смотрит трансляцию по плохо работающему телевизору, из которого несется репортаж Николая Николаевича. «Посмотрим, удастся ли что-то сделать в оставшиеся 20 минут матча», – вещает комментатор после «Футбольного марша» Блантера. Пока Волк крушит засушенной воблой облупленную квартиру, Озеров смешно оговаривается и в момент отмененного гола называет мяч шайбой. «Что-то я прямо ошибся, мне отсюда плохо видно», – извиняется он.

Затем по сюжету Волк прибежал в телецентр «Останкино», и в «Студии V» услышал голос все того же Озерова. «Брежнев приезжал сюда [в пятую студию] смотреть в прямом эфире футбол и записывать обращения», – утверждал журнал «Афиша» в экскурсии по телецентру. «Выход один на один с вратарем, опасное положение, нужно бить, удар, – го-о-о-л!» – слышится из-за двери, по которой только что саданул ногой герой «Ну, погоди!»

Если не смотреть начальные титры, то невозможно догадаться, что великий комментатор ЦТ не озвучивал этот мультфильм. По Союзу тогда с пародией на Озерова, а также на эстрадный дуэт Вероника Маврикиевна/Авдотья Никитична, ездил молодой юморист Геннадий Хазанов, он и подарил голос репликам из «Останкино».

Комик и комментатор подружились, еще когда Хазанов играл в КВН, а Николай сидел в жюри. «Приятно, что он увлекался не только одними пародиями, которых у него много, на разных популярных людей. Его мастерство росло не по дням, а по часам. Хазанов стал настоящим мастером эстрады», – писал про приятеля в автобиографии Озеров.

***

В «Ну, погоди!» можно найти еще кучу спортивных отсылок. Гоночный автомобиль, водные лыжи, прыжки с парашютом, шахматы – каждый из эпизодов легко вспомнить, если только представить Волка или Зайца в болиде или на речке с катером. Этот великий мультфильм все же глубже, чем казалось в детстве. Стоит лишь посмотреть на него взрослыми глазами.

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