Василий побывал и телезрителем, и знатоком легендарной игры.

Какой была игра «Что? Где? Когда?» в середине нулевых? Федор Двинятин еще не ассоциировался с командой КВН и творил магию за игровым столом, Борис Бурда пока не получил единственную «Бриллиантовую сову», выигрыш телезрителей определялся смс-голосованием, а первый вице-президент «Банка Москвы» Дмитрий Акулинин защищал интересы присылающих вопросы людей, а не сбежал в Лондон из-за тюремного срока за хищение 14,5 миллиардов рублей из собственного же банка.

А еще в ЧГК тогда играл Василий Уткин. Причем первый опыт в клубе у главного комментатора нулевых был телезрительским. В летней серии 2004 года Уткин задал вопрос команде Максима Поташева. «Мы были с Борисом Крюком (ведущий ЧГК – Eurosport.ru) знакомы и достаточно давно, не могу даже точно назвать с каких пор, – рассказал Уткин Eurosport.ru. – Виделись в телецентре или на футболе. Разумеется, при встрече обсуждали работу. Я с давних пор смотрю ЧГК – почти так же, как и футбол. И, конечно, неоднократно в детстве, юности да и позднее думал о том, что было бы неплохо отправить в ЧГК вопрос.

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Однажды Борис мне говорит: ты рассказал историю в репортаже – из этого мог бы выйти отличный вопрос. Я ответил: пожалуйста, если тебе нужно. Пара уточняющих моментов – и вопрос состоялся. Это был вопрос о том, почему мадридский «Атлетико» называют «матрасниками».

Эксперимент прошел удачно – знатоки не ответили, и следующий вопрос Василий задал уже в финальной игре 2004 года. Опять про «Атлетико» и опять успешно – знатоки (команда Андрея Бычуткина) недокрутили вопрос про бизнес владельца мадридского клуба.

– Это совпадение, что оба ваших вопроса были про «Атлетико»?

– Совпадение. Можно, конечно, было бы достроить мысль и придумать какой-нибудь казус, но я об этом никогда не задумывался, всегда относился к этому, как к совпадению.

Уже в следующей игре – первой в 2005 году – Уткин оказался за игровым столом. «Был очередной юбилейный сезон. В каждой серии там была команда как бы такая, фестивальная. Они сделали команду из телезрителей, которые регулярно присылали вопросы, чтобы они сыграли сами, а вопросы им задавали знатоки. Борис мне позвонил, потому что, конечно, я не тот телезритель, который прислал вопросов очень много уж, но возникла естественная проблема – люди из разных городов, в подавляющем большинстве не москвичи, вдруг оказываются в студии, под светом. Как вы понимаете, можно легко оробеть и потеряться.

Они хотели, чтобы возник какой-то человек и не потерялся в такой ситуации. Поскольку я присылал так или иначе вопросы, два раза выигрывал, они предложили место в этой команде и роль капитана. Ну, разумеется, и то, и другое нужно было еще, чтобы это состоялось на тренировках. В общем, я сыграл капитаном команды телезрителей, и мы, конечно, проиграли».

Участник той игры, обладатель «Бриллиантовой совы» в качестве телезрителя Радик Хабибуллин, в разговоре с Eurosport.ru сказал, что остальные участники команды с Уткиным почти не контактировали: «О том, что Василий будет капитаном, мы узнали накануне игры. Наша пятерка хоть как-то тренировалась вместе, но без Уткина. Василий с нами не общался ни до, ни после игры».

Уткин: «Было две тренировки перед игрой, непосредственно предыгровые. Я думаю, что отбиралась команда телезрителей долго, поскольку, сами понимаете, это же телезрители, они только присылают письма. Наверное, с какими-то существует уже более близкий контакт. Нужно было собрать, посмотреть, причесать в том числе. Поэтому, конечно, пятерка собиралась отдельно, и там было больше народу, чем пять. Если бы я не справился, я думаю, мне тоже сказали, что я не подхожу. Мы вместе потренировались два раза и сыграли.

Ощущения от первой игры? Наверное, это приблизительно то же самое, как если бы вдруг – хотя вот очень трудно себе представить, что это может случиться вдруг – я мог случайно сыграть за команду, за которую болел в детстве. Или, может быть, даже не важно за какую команду. Бац, вышел на поле в составе сильной, серьезной команды на заполненные «Лужники», например. Со мной такое бывало пару раз во сне, правда, не про футбол, но тем не менее».

Заменил Баскова и получил книгу с автографом певца

Вторую игру за столом Уткин провел за команду под руководством многолетнего хранителя традиций клуба Михаила Барщевского.

Уткин: «Так вышло, что одна из, так сказать, фестивальных команд, команда Барщевского, показала в своей серии лучший результат и попала, как это принято говорить в ЧГК, в зиму. И так уж опять-таки вышло, что в день игры никак нельзя было отменить концерт у одного из участников команды, а именно у Николая Баскова, который, ко всему прочему, был еще признан лучшим игроком в прошлой игре. Баскова предложили заменить мне. Тогда я узнал, что Николай не только мой ровесник, но и из Балашихи тоже. Ну и в этой игре я стал лучшим игроком.

Единственное, что меня несколько удручило, что ради красоты телевизионного сюжета лучшему игроку тогда полагалась какая-то книга, и мне досталась книга от Баскова.

В этом заключался символизм, что Баскова не было в этой игре, но все-таки он как бы вот морально с нами. Книга с его автографом где-то у меня хранится. Я без аллергии отношусь к творчеству Николая , но я и не слушал его особо никогда. Я прочитал первую часть про детство, потому что мы с ним росли в одном городе, правда, в разных его углах. Мне было любопытно. Сейчас я уже об этом ничего не помню.

Как раз на игре у команды Барщевского я взял сложный вопрос. Я даже его помню примерно. Там вопрос был про часы в магазине. Были изображены большие часы, которые висели в магазине, классические круглые часы со стрелками. И там внутри циферблата были еще другие циферки. Нужно было объяснить, что они означают. И так получилось, что мне сразу в голову пришла такая мысль, я ее быстро докрутил – предположил, что это количество касс, которое должно быть открыто в момент, когда столько времени на часах.

(Смотреть вопрос с 9:16)

Ответ произвел сильное впечатление, потому что в зале – я просто помню, я видел, что происходило в зале – так поощрительно кивали и так далее. В общем, хороший получился ответ. В результате, когда закончился сезон, Борис предложил мне стать игроком настоящей команды».

Команда Блинова – команда звезд вместо команды-звезды

«Там в двух командах были вакансии, – продолжает Уткин, – это была, по-моему, команда Максима Поташева и команда Алексея Блинова. И я сказал, что, конечно же, выбирать не мне, но если вдруг от меня что-то зависит, я бы, конечно, с большим удовольствием сыграл за команду Блинова. А вакансия там была, потому что за год до того перестал играть Федор Двинятин. Там был сыгранный состав, и вот Двинятину искали замену. Предложили сыграть мне. Так я оказался в этой команде».

«До момента, как Василий пришел в нашу команду, мы не общались, – вспоминает Алексей Блинов в разговоре с Eurosport.ru. – Несмотря на то, что я работал в футболе и возглавлял отдел социальных проектов «Зенита». Конечно же, я знал его как комментатора, но личного знакомства не было, и первая встреча состоялась уже в окружении Нескучного сада и игрового стола».

Уткин: «Меня очень доброжелательно приняли. Если я ничего не путаю, для нас, по-моему, даже провели специальную тренировку такую, тестовую, то есть не ту, после которой пошли играть. Потом я пригласил команду пообедать. Потом мы даже, в конце концов, пришли с Ровшаном [Аскеровым] по-моему, ко мне домой, что-то там еще обсуждали.

Василий Уткин Фото: Eurosport

Это было очень интересно. Меня, в общем, довольно трудно завести, потому что впечатлений в жизни бывало достаточно самых разнообразных. Но это, конечно, было очень серьезное приключение. Я был очень увлечен. Вообще, если так посмотреть, я сыграл в «Что? Где? Когда?» совсем немного игр по сравнению с другими. Но при этом я и вопросы задавал, я и капитаном команды был, я и в суперблиц играл, лучшим игроком меня однажды назвали.

Конечно же, мне невозможно было тягаться именно в игре с моими партнерами. Разумеется, были удачные эпизоды, когда меня что-то осеняло, но угнаться за ними было очень тяжело. Меня именно это угнетало, потому что нужно же было соответствовать, в первую очередь, понимаете».

Василий застал три состава этой команды. В первом играли Александр Друзь и Александр Рубин, в 2009-м их сменили Илья Новиков и Владимир Степанов (которого потом заменил Владимир Белкин). Неизменной на протяжении четырех лет оставалась четверка: Алексей Блинов, Василий Уткин, Ровшан Аскеров и Елена Орлова.

Капитан исключительно высоко оценивает роль Уткина в той команде:

«Команда-звезда и команда звезд – это две разные вещи, – говорит Блинов. – Как правило, команды звезд долго не живут, потому что мотивационный принцип и единство цели отсутствует. Очень трудно выстроить внутрикомандные взаимоотношения. Обычно каждая из собранных в команде звезд имеет определенную цель и к ней стремится.

Мне было тяжело как капитану, я понимал, что эта команда – недолговечное явление и, к своему удивлению, единственным человеком, который действительно помог мне, был Василий. У нас до сих пор остались такие отношения, что на мою смску или реплику он всегда отвечает «Мой капитан». Василий приложил все усилия, чтобы хоть как-то создать командный дух.

Например, команды в последнее время сразу разъезжаются, и никто ничего не отмечает. Но Василий был человек уважаемый всеми игроками и достаточно авторитарный, он в назидательном тоне говорил, что нам нужно поехать, немного поговорить, поразмышлять. Уткин любил командные разборы, и они вошли в нашу практику – после игры мы знали, что посидим и пообщаемся. Знаете, можно кипятить воду до бесконечности, пока не появится центр кипения: точка, которая заставила этот процесс начаться. Вот такой точкой сбора в нашей команде был Василий.

Мы ездили к нему на дачу, он готовил плов, мы сидели по вечерам и играли, собирались в кафешках. Казалось, это должно помочь снять эту звездную шелуху и объединить ребят ради победы – Вася в этом был перфекционист.

Если у кого-то в команде стояли сверхзадачи, например, оторвать себе «Хрустальную» или «Бриллиантовую сову», то для Уткина главным была, прежде всего, командная победа. Мы с ним вдвоем пытались такую команду сделать, но мы не смогли. Объединить звезд, к сожалению, практически невозможно».

Уткин: «Я понимал прекрасно, что в этой команде я – шестой игрок, пытался найти свою роль. Плюс по профессии я в сущности менеджер. Поэтому пытался сделать, все что могу. Я понимал, что Друзю я помочь ничем не смогу за столом – он или знает, или нет. Реакция Ровшана тоже от меня никак не зависит. А я могу поучаствовать в этом [тимбилдинге]. Мне совершенно не сложно не быть лидером.

– Согласны с тем, что идея команды из звезд на длительную перспективу нежизнеспособна?

– Нет, не согласен. А мадридский «Реал» – это не команда звезд? Не прямо сейчас я имею в виду, а «галактикос». А Неймар-Суарес-Месси? В создании команды рецептов не бывает. Нельзя говорить, что нельзя сделать команду из звезд. Не получилось? Ну да, не получилось. Наверное, просто это было время, когда в клубе появились другие лидеры.

Блинов: «Я еще вспоминаю момент, за который мне немного стыдно: когда Василий отвечал на вопрос про веники в самолете (весенняя серия-2007, первая игра Уткина за команду – Eurosport.ru). У нас не было четкой версии, и мы дали ответить на вопрос неопытному с точки зрения ЧГК игроку, может быть, в надежде на то, что Крюк проявит какое-то снисхождение. Вася выпутывался из очень тяжелой ситуации, мы не совсем корректно ответили, ведущий где-то нам подыграл и засчитал не совсем корректный ответ, но мне понравилось, что от Уткина не было никаких претензий, что в сложный момент мы бросили на амбразуру его – не самого опытного знатока.

(Последний вопрос смотреть с 46:09)

Каждый из нас мог отвечать, и вообще это капитанское дело – когда нет четкой версии, в ЧГК принято, что на первый план выходит капитан. Я немного слукавил против себя, струсил, может быть, и дал отвечать Васе, который выкарабкивался из очень сложной ситуации. Так что, когда мне было тяжело, он брал на себя ответственность и тащил. Это по-чтогдекогдашнему многого стоит».

Уткин: «Как забыть. Я помню эту ситуацию. Мы дали неправильный ответ, который ведущий засчитал как правильный. Он был правильный по сути, то есть мы угадали, куда нужно садиться, но в чем смысл, почему так можно было – по сути, мы попали пальцем в небо.

Это очень нервная игра – напряжение и давление очень высокое. Вы не задумывались, почему при всех возможностях телевидения ЧГК всегда играет в какой-то конуре с точки зрения пространства? Дело в том, что создатель игры Владимир Ворошилов – он же по образованию и по первой профессии театральный художник. И он придумал такую ситуацию, когда все устремлено на стол – больше смотреть некуда. Стол в центре внимания. И это тоже концентрация давления притом, что нет никакого выхлопа – никто не кричит, не бегает, руками не машет, как когда гол забивают, например. И, конечно, последствия игры каждый переживает по-своему. То, о чем говорит Алексей, – это его личные переживания».

О самых сильных игроках, с которыми играл

Уткин: «Ровшан – конечно же, очень сильный игрок, игрок вдохновения. Когда у него идет игра – все могут разбегаться в разные стороны. Но перед той игрой, которую мы выиграли со счета 1:5, Леша не понимал, кого выбрать, если выпадет суперблиц. И я очень хорошо помню, когда суперблиц выпал, он обвел глазами стол, и (наверное, не я один), но я глазами показал ему на Ровшана, потому что он играл здорово тогда. Ровшан проиграл суперблиц, и его это абсолютно выжгло. В его игре эмоции имеют колоссальное значение. Пару раундов после этого он приходил в себя.

Илья [Новиков] и Друзь – это игроки в большей степени стабильные. Илья, на мой взгляд, вообще сильнейший игрок в ЧГК за все время существования клуба, насколько я могу об этом судить. Может быть, еще Поташев. С Максимом я не играл, он, безусловно, гениальный игрок, но Новикова я бы поставил выше. К тому же, мне очень нравится, когда человек добивается серьезного успеха в деятельности помимо ЧГК – это, кстати, бывает не так часто. Вот мои любимые игроки Новиков и Поташев – как раз такие».

Фееричный камбэк, участие в зимней серии, конец команды

Главным сезоном той команды стал 2010 год. После поражения в весенней серии со счетом 3:6 команда Блинова в первой игре осени летела телезрителям со счетом 1:5. Но сравняла счет и взяла решающий раунд, при котором игра идет за 6 очков (т.е. 6:0 или 0:6) и играет один знаток. За столом остался Илья Новиков, и ему достался блиц (превратившийся в суперблиц). Знаток взял все три вопроса и втащил команду в финальную зимнюю серию.

«Любой, кто сидел за этим телестолом, скажет вам, что это, ….. [блин], подвиг. Я никогда это не забуду. Не случись мне просидеть матч с Голландией за спиной Гуса Хиддинка на расстоянии протянутой руки, я бы именно тот случай поставил на полочку самых дорогих впечатлений. Впрочем, и так ставлю – следующим томиком», – написал Уткин в колонке по окончании того сезона.

(Решающий раунд смотреть с 47:16)

«Это было незабываемо, я должен был лететь на матч «МЮ» – «Ливерпуль», если не ошибаюсь, и не полетел, – рассказал уже сейчас Уткин. – Игра закончилась поздно, я не спал всю ночь – невозможно было заснуть. Я закемарил под утро, и – видите, в моей жизни многое связано со сном некстати – я тупо проспал самолет. Когда проснулся, он уже улетел. Я должен был со стадиона работать вместе с Тимуром Журавелем, в итоге он работал один».

Примечание: Игра осенней серии ЧГК была показана 9 октября – мы не нашли матч, игравшийся на следующий день. В тот уикенд был перерыв на сборные. Вполне возможно, имеется ввиду матч «МЮ» и «Ливерпуля» 19 сентября, а игра ЧГК просто шла в записи.

В финальной серии команда Блинова играла последней, для выхода в решающую игру ей нужно было побеждать со счетом 6:2 и крупнее, но игра дошла до равенства 5:5, и тут уже решающий раунд Новиков проиграл.

Уткин: «Был вопрос из 13-го сектора. Новиков отвечал про Снегурочку. Он не ответил на вопрос, причем он тоже рассказывал потом об этом, что просто его переклинило, у него была правильная версия в голове, но он что-то там передумал. Он потом об этом рассказывал. Я сам никогда не люблю вопросов «что было бы если бы», но, на самом деле, в «Что? Где? Когда?» есть одна константа, которую все уважают – волчок. Мы знаем, в каком порядке он выбрал вопросы. Если бы в той игре решающий раунд выпал бы на предшествующий вопрос про тетрис, который Новиков знал с самого начала, а играть оставили бы его, то...»

Василий Уткин Фото: Eurosport

Это была последняя игра Уткина в ЧГК на настоящий момент. Главная звезда команды Илья Новиков тоже ушел – в межсезонье вернулся в команду Алеся Мухина. Команда Блинова сыграла еще две игры за два года – обе проиграла и окончательно распалась.

Уткин: «Я, в общем, догадывался, что так будет. Вернее так, я догадывался, что меня в этой команде не будет, потому юбилейный сезон – это всегда определенная веха. Я прекрасно понимал, что я слабый игрок, команда при мне ни разу не победила (не стала лучшей командой клуба – Eurosport.ru). А команда топовая. Наверное, нужно ее усилить, думал я тогда. Так и случилось.

ЧГК – это очень своеобразное место. Не могу сказать, что знатоки являются монолитным сообществом, там внутри многие друг друга, мягко говоря, недолюбливают – собственно это является секретом только для тех, кто идеализирует телевизионное пространство. Это нормально. Поэтому, игроки приходят и уходят – не только из-за соображений селекции, а просто кто-то с кем-то не хочет играть, а возможно и вообще видеть.

– А в вашей команде была такая ситуация?

– Вот я как раз и не хочу об этом говорить. Но не со всеми поддерживаю отношения.

Блинов: «Команда развалилась, потому что должна была развалиться. Все к этому шло. Цикл любой команды конечен – тут все ресурсы уже были выработаны, дальнейшее движение было бы мучением друг для друга, а телевидение не прощает этого. И зритель не прощает – он прекрасно все видит.

– Но решение было вашим?

– Нет, это решение телевидения.

Будет ли еще Василий играть в ЧГК?

Свои шансы вновь сыграть в «Что? Где? Когда?» Уткин оценивает невысоко: «Сейчас о том, чтобы оказаться за столом в игровом клубе, я не могу даже и помышлять. Совершенно не те, даже относительно себя, реакции, и игра совсем другая стала. Я, кстати, какое-то время после того, как перестал играть, перестал смотреть ЧГК – не резко, потом. Вот буквально в прошлом году вновь начал смотреть регулярно. Это не следствие какой-то затаенной обиды, просто после тех переживаний, которые ты испытываешь за столом, снова наблюдать за этим со стороны через экран – это уже немножечко суррогат. К этому снова нужно адаптироваться».

Блинов: «Думали ли мы создать команду с Уткиным? Мы на эту тему разговаривали, но, кто попробовал игру в высшей лиге, в первой играть не хочет. Есть внутреннее желание и драйв повторить все, что было, но нам больше не предлагали войти в эту воду. Вот так пока и сидим на берегу, смотрим, как другие плывут в лодочках. Если вдруг сложится ситуация, что мы сможем сесть за стол, я буду только рад – с точки зрения взаимодействия с Васей очень надежно, такого игрока стоит поискать».

Уткин: «Когда бойцы вспоминают минувшие дни, это всегда сводится к «а давай попробуем еще раз». Но я никогда не думал о том, что это произойдет. Сейчас с колоссальным трудом представляю это себе, думаю, за столом я выглядел бы посмешищем.

– Ну а хотели бы, пусть иррационально, все равно еще поиграть?

– Хотел бы я снова оказаться молодым? Конечно. Вам сколько лет?

– 26.

– Вот вам еще рано этого хотеть, а будет вам под полтинник, конечно, захочется, чтобы вам еще раз было 32 или 34 года».

Статистика Василия Уткина в «Что? Где? Когда?»:

Как телезрителя : 2 вопроса – 2 победы.

Как знатока : 10 игр: 3 победы – 7 поражений, 7 правильных ответов – 10 неправильных.

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