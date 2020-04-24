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Ринг-герл, чирлидер, руководитель танцевального шоу. У такой леди не может быть плохого инстаграма

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Ринг-герл, чирлидер, руководитель танцевального шоу. У такой леди не может быть плохого инстаграмаРинг-герл, чирлидер, руководитель танцевального шоу. У такой леди не может быть плохого инстаграма

Ринг-герл, чирлидер, руководитель танцевального шоу. У такой леди не может быть плохого инстаграма

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
41 минут назад

А еще эта леди – мастер спорта по художественной гимнастике.

Дарья Шовкопляс – руководитель танцевальной группы Project Hollywood, которая украшает своими перфомансами различные спортивные мероприятия. У Даши в активе роли ринг-герл на турнирах по ММА и боксу и чирлидера на баскетбольных матчах. Своей гибкостью леди обязана художественной гимнастике – она даже заслужила звание мастера спорта в этом виде.

В инстаграме у Дарьи уже больше 10 тысяч подписчиков.

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