Ринг-герл, чирлидер, руководитель танцевального шоу. У такой леди не может быть плохого инстаграма

А еще эта леди – мастер спорта по художественной гимнастике.

Дарья Шовкопляс – руководитель танцевальной группы Project Hollywood, которая украшает своими перфомансами различные спортивные мероприятия. У Даши в активе роли ринг-герл на турнирах по ММА и боксу и чирлидера на баскетбольных матчах. Своей гибкостью леди обязана художественной гимнастике – она даже заслужила звание мастера спорта в этом виде.

В инстаграме у Дарьи уже больше 10 тысяч подписчиков.

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