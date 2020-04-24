Ринг-герл, чирлидер, руководитель танцевального шоу. У такой леди не может быть плохого инстаграма
Фото: Eurosport
А еще эта леди – мастер спорта по художественной гимнастике.
Дарья Шовкопляс – руководитель танцевальной группы Project Hollywood, которая украшает своими перфомансами различные спортивные мероприятия. У Даши в активе роли ринг-герл на турнирах по ММА и боксу и чирлидера на баскетбольных матчах. Своей гибкостью леди обязана художественной гимнастике – она даже заслужила звание мастера спорта в этом виде.
В инстаграме у Дарьи уже больше 10 тысяч подписчиков.
Все виды спорта
«После камбэка с 1:5 проспал самолет на «МЮ» – «Арсенал». Уткин в «Что? Где? Когда?»
21/04/2020 В 09:17
Другие спортивные дамы:
- Эта итальяночка совмещает теннис и модельный бизнес. Она хороша и с ракеткой, и без
- Обворожительная подруга Стоунза. Ради нее он разорвал 12-летние отношения с женой
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме
Все виды спорта
Спорт в «Ну, погоди!»: Волк болел за «Спартак» и «Динамо», отсылки к Озерову и великим фигуристам
17/04/2020 В 07:06
Все виды спорта
Читатели Eurosport признали Брюса Ли лучшим бойцом всех времен и Вселенных
11/04/2020 В 20:12
По теме