Целитель Аллан Чумак ездил за сборную СССР по велоспорту, мешал теще Олега Блохина и помогал России перед Олимпиадой-2010.

Как шокировать бабушек и дедушек одним предложением? Главный целитель 90-х Аллан Чумак не всегда заряжал воду по телевизору. В школе будущий экстрасенс еще не знал о суперспособности, поэтому искал себе земную деятельность. Подростком Чумак увлекся велоспортом, попал в сборную СССР и даже выучился в физкультурном институте на тренера по велоспорту. Со слов Аллана, он подготовил восемь мастеров спорта за сезон, но в 29 лет порвал с тренерством из-за лженаучного доклада на конференции в Минске.

«Воспитанники раз в неделю согласно моей методике получали дозированное количество водки. Это снимало психологическое напряжение ежедневных тренировок. В Минске попросили подготовить доклад о том, как готовить мастеров. Я все честно разложил про водку, и с конференции меня выгнали. В то время совместить спорт и алкоголь было неслыханным скандалом», – жаловался Чумак, но быстро нашел новую работу.

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Кручение педаль Аллан заменил обучением в МГУ на журналиста. Он начал карьеру вместе с главредом журнала «Физкультура и спорт» Анатолием Чайковским, который рассказывал: «Мало кто знает, что начинал Чумак журналистом в спортивной редакции центрального телевидения. Там у меня были приятели – Ян Спарре, Марк Торчинский и Жора Саркисьянц. Периодически к нашей компании примыкал Чумак. Он и на даче часто у нас бывал, выпивали». Аллан даже закрепился на телевидении в качестве спортивного обозревателя программы «Очки, голы, секунды».

В 1978 году Чумак готовил журналистское расследование об экстрасенсорных способностях. Уверенный в разоблачении шарлатанов Аллан иронично выслушивал целителей, но после первой встречи убедился в собственных способностях. Журналист услышал голос, который велел ему подготовить тетрадь к вечернему конспекту.

Чумак не пошел к психиатру, и с тех пор с 11 вечера до 4 утра ежедневно записывал лекции. Голос преподавал ему космологию, мироздание и прочую эзотерику. По словам Аллана, он открыл в себе дар управлять биоэнергией и запатентовал умение.

Вскоре Чумак занялся индивидуальными сеансами у себя дома. Клиентура росла вместе с популярностью, и к концу 80-х он попал в телевизор. С помощью таинственных движений руками обаятельный целитель лечил болезни и заряжал воду и кремы для омоложения. Так как люди иногда пропускали передачи, а лечиться хотели все – Аллан продавал свои портреты. Для исцеления люди прикладывали их к больным местам: чем больше фоток приложишь, тем лучше эффект.

Аллан Чумак Фото: From Official Website

Обретя дар, Чумак собирал стадионы, заряжал даже вымя коров, умело пользовался внушаемостью советских людей и плачевным состоянием медицины. Он забросил журналистику и оставил спорт как хобби, но любящая конспирологию пресса и суеверные спортсмены регулярно обращались к целителю за помощью.

Помогал Бышовцу отучить Добровольского от курения

В 90-е игроки московского «Динамо» дымили так, что команда могла называться «Локомотивом». Футболисты наглели и курили даже на сборах. Врач команды Зураб Орджоникидзе припомнил случай: «Тишина, все спят. Бышовец шепотом: «Пошли в 17-й номер». Поднимаемся на второй этаж, открываем дверь – сидят ребята, в карты играют, дым коромыслом! Нас увидели – все бледные!»

Бышовец мечтал закодировать Игоря Добровольского, который не расставался с сигаретой с 20 лет. Однажды тренер «Динамо» настолько отчаялся, что повез игрока к Чумаку. По словам Игоря Колыванова, встреча заняла всего несколько минут.

«Добрик рассказывал о встрече с Чумаком. Тот усадил его напротив:

– Сейчас, Игорек, навсегда про сигареты забудешь. Когда последний раз курил?

– Минут 10 назад.

– О-о, если б три дня не курил, я бы тебя закодировал!

– Если б три дня продержался, сам бы завязал…»

С тех пор Добровольский так и не бросил.

Давал советы Третьяку по воспитанию внука

После завершения карьеры Владислав Третьяк устроился в роли дедушки. Хоккеист воспитывал внука Максима и никак не находил правильный подход. Он недоумевал, почему канадцы безнаказанно позволяют детям хулиганить, но и не поддерживал излишнюю строгость. Когда Третьяк вместе с женой и внуком навестили Чумака, до обеда бабушка сделала пару замечаний Максиму. Аллан тут же заступился за мальчика: «Ну что вы дергаете ребенка? Вы его неправильно воспитываете! Вы его всего закомплексовали. Оставьте его одного, он будет прекрасно себя вести».

Владислав Третьяк Фото: Getty Images

Третьяк послушал экстрасенса, но после обеда заметил редизайн машины – Максим раскрасил мелом черный «Линкольн» и ошарашил Чумака. «Машину пришлось полностью перекрашивать. Аллан был в ужасе, а я успокаивал: «Аллан Владимирович, скажите спасибо, что не ваша машина рядом стояла». После этого он согласился: «Да, за Максимом надо смотреть...» – делился хоккеист.

Обвинялся в провале сборной Украины по художественной гимнастике

Олег Блохин не верит в приметы. Из-за этого футболист поражался суеверию бывшей жены и тещи: «Как-то пришел в гости к теще – Альбине Николаевне Дерюгиной. Зашел в комнату, а там перед телевизором все усеяно банками, бутылками, чашками… И все – с водой. Я спросил: «Что случилось?» А она мне: «Тише… Аллан Чумак сейчас воду заряжать будет!» Но в 2004 году теща Блохина и по совместительству президент украинской Федерации по художественной гимнастике разочаровалась в целителе.

На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве Украина отдала все золотые медали сборной России. Дерюгина обиделась на российских спортсменок и назвала Чумака преступником. «В зале сидел Чумак и еще 15 экстрасенсов, которые парализовали наших гимнасток. Это нельзя назвать иначе, как преступление. Предметы из рук гимнасток просто выпадали, спортсменки плохо себя чувствовали. Как по мне, это первый признак вмешательства экстрасенсов. Именно они парализовали Бессонову», – обличала Дерюгина.

Чумак быстро отреагировал на выпад президента железным алиби: во время чемпионата Европы Аллан работал в Москве, а в выходные отдыхал на даче.

Готовил к Олимпиаде сборную России по горным лыжам

На Играх-2010 в Ванкувере Россия заняла фатальное 11-е место в медальном зачете. Президент ОКР Леонид Тягачев моментально подал в отставку и лишь через шесть лет дал развернутое интервью об ужасном выступлении в Канаде.

Леонид Тягачев Фото: From Official Website

Когда речь зашла о допинге, то Тягачев проболтался об использовании нетрадиционной медицины во время подготовки: «Вот для того, чтобы создать горнолыжную сборную, я прошел, вы даже не представляете что! Нужно было знать нетрадиционную медицину. Например, в подготовке нашей сборной участвовали Аллан Чумак и Джуна [Евгения Давиташвили, писатель и целитель – Eurosport.ru]».

Судя по результатам сборной на Играх, Чумак опять доложил о пользе водки на тренировках.

Не ошибался в спортивных прогнозах

Экстрасенс не помог с курением Добровольского и воспитанием внука Третьяка, а еще туманно формулировал ставки на спортивные события. Впервые Чумак показал чудеса софистики, предсказав уход Дмитрия Сычева из «Марселя». «Уверен, его скоро продадут: когда на первое место для футболиста становятся материальные условия, долго в одном и том же клубе он не играет. Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше», – аргументировал целитель. Через год Сычев в перешел «Локомотив».

В 2007 году Чумак знал точный результат боя Владимира Кличко и Лейиона Брюстера. «Я знаю, как завершится поединок, но не вправе говорить об этом. Могу лишь сказать, что для Кличко это будет очень тяжелый бой», – намекнул Аллан, а Брюстер не продолжил поединок после пятого раунда.

Чумак поверхностно следил за футболом, но тащился от премиум-матчей – особенно от чемпионатов мира. В 2014 году Аллан предрек вылет команды Фабио Капелло из группы и победу Германии в финале.

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