Закат в Мельбурне на «Арене Рода Лэйвера» в 2019 году

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По ссылке вы найдете 10 удивительных фото с соревнований в различных видах спорта – остается только скачать и установить.

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Закат в Мельбурне на «Арене Рода Лэйвера» в 2019 году Фото: Eurosport

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Иструкция по установке проста: скачайте фоны, перейдя по ссылке. Далее во время звонка в Zoom нажмите на стрелку вверх рядом со значком камеры – он находится в левом нижнем углу. В открывшемся окне выберите «Выбор виртуального фона».

Если вы зашли в конференцию с телефона, нажмите на три точки в правом нижнем углу и выберите вариант «Виртуальный фон». Готово!

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