Билл Гейтс
Фото: Getty Images
Пандемия COVID-19 сильно изменит жизнь человечества.
Американский предприниматель Билл Гейтс заявил, что люди нескоро вернутся на спортивные арены, учитывая пандемию коронавируса.
«К нормальной жизни мы вернемся не ранее чем через год-два. С помощью тестирования мы сможем быстро определять зараженные области. Но даже после этого мы не вернемся к обычной деятельности.
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Люди сильно поменяют поведение. Даже решения властей не вернут их на стадионы, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут существенно снизить риск умереть», – приводит слова Гейтса Le Figaro.
- Ранее из-за пандемии в мире были прерваны/отменены большинство важных спортивных соревнований.
- В футболе были приостановлены все чемпионаты топ-5, первенство Франции не будет доиграно.
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