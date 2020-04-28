Пандемия COVID-19 сильно изменит жизнь человечества.

Американский предприниматель Билл Гейтс заявил, что люди нескоро вернутся на спортивные арены, учитывая пандемию коронавируса.

«К нормальной жизни мы вернемся не ранее чем через год-два. С помощью тестирования мы сможем быстро определять зараженные области. Но даже после этого мы не вернемся к обычной деятельности.

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Люди сильно поменяют поведение. Даже решения властей не вернут их на стадионы, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут существенно снизить риск умереть», – приводит слова Гейтса Le Figaro.

Ранее из-за пандемии в мире были прерваны/отменены большинство важных спортивных соревнований.

В футболе были приостановлены все чемпионаты топ-5, первенство Франции не будет доиграно.

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