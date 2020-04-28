Все виды спорта

Билл Гейтс: «Даже решения властей не вернут людей на стадионы»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
Билл ГейтсБилл Гейтс

Билл Гейтс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Пандемия COVID-19 сильно изменит жизнь человечества.

Американский предприниматель Билл Гейтс заявил, что люди нескоро вернутся на спортивные арены, учитывая пандемию коронавируса.

«К нормальной жизни мы вернемся не ранее чем через год-два. С помощью тестирования мы сможем быстро определять зараженные области. Но даже после этого мы не вернемся к обычной деятельности.

РПЛ предложила клубам два варианта доигровки сезонаРПЛ предложила клубам два варианта доигровки сезона
Чемпионат России

РПЛ предложила клубам два варианта доигровки сезона

ВЧЕРА В 15:18

Люди сильно поменяют поведение. Даже решения властей не вернут их на стадионы, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут существенно снизить риск умереть», – приводит слова Гейтса Le Figaro.

  • Ранее из-за пандемии в мире были прерваны/отменены большинство важных спортивных соревнований.
  • В футболе были приостановлены все чемпионаты топ-5, первенство Франции не будет доиграно.

Капелло назвал единственный испанский клуб, который не пострадает из-за пандемии

Подписывайся на нас Вконтакте

Marca: локдаун в теннисе продлят до 3 августаMarca: локдаун в теннисе продлят до 3 августа
Теннис

Marca: локдаун в теннисе продлят до 3 августа

ВЧЕРА В 10:52
10 фонов для Zoom и видеоконференций: от ретро-автогонок до заката Australian Open10 фонов для Zoom и видеоконференций: от ретро-автогонок до заката Australian Open
Все виды спорта

10 фонов для Zoom и видеоконференций: от ретро-автогонок до заката Australian Open

ВЧЕРА В 07:15
По теме
Все виды спорта
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материал10 фонов для Zoom и видеоконференций: от ретро-автогонок до заката Australian Open
Следующий материалХет-трик в финале «Кожаного мяча» и контракт с ЦСКА. Карьера Гены Букина из «Счастливы вместе»