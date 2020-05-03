В Bellator уже засветилась другая порноактриса. Почему не попробовать Кендре?

Кендра Ласт – широко известная порнодива, которая с детства питает искреннюю любовь к спорту. Так, в январе этого года она дала прогноз на бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне – он оказался не очень точным, но сам интерес девушки из порноиндустрии к MMA привлекает внимание.

Однако смешанные боевые искусства – не единственный вид спорта, с которым тесно переплетена биография Кендры. Ниже – полный список ее спортивных увлечений.

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Рестлинг

Что связывает Кендру Ласт с рестлингом? Во-первых, в 2013 году супруга популярнейшего рестлера Джона Сины обвинила Кендру в том, что она развалила их брак. По словам жены Сины, ее муж случайно встретил актрису в спортзале, и между ними закрутился роман. Джон спал с Кендрой на протяжении года, а в ее твиттере даже появилось фото с поясом WWE (как у Сины).

Впрочем, звезда фильмов для взрослых так и не подтвердила эту информацию. «Все это лишь слухи, распространяемые в интернете, не стоит обращать на них внимания. Я желаю Джону удачи и не хочу разрушать его брак», – заявила Ласт. Брак она, тем не менее, разрушила.

Во-вторых, в 2019 года Кендра пригласила на день рождения двух звезд WWE – Билла Голдберга и Дольфа Зигглера. Что сделали мужчины на вечеринке? Конечно же, подрались!

MMA

О прогнозе на бой Конора и Серроне вы уже знаете, но Кендра связана с MMA не только благодаря ему. Мадам уделает много времени тренажерке и даже боксирует грушу. У дамы весьма поставленный и жесткий удар.

Вот так выглядит домашняя качалочка Кендры. Заодно полюбуйтесь на ее растяжку!

А вот так боец Bellator Хуан Арчулета с помощью актрисы показал, как правильно делать удушающий прием.

Наконец, однажды Кендра настолько осмелела, чтобы попыталась побороть 106-килограммового здоровяка из Bellator – Чейка Конго. Получилось не очень (еще бы!), но за смелость и чувство юмора – ставим плюсик.

Зачем порнодиве столь тесная связь с миром боевых искусств? Возможно, Кендра планирует подраться сама – в Bellator уже билась другая порноактриса, почему Ласт не пойти по ее стопам? Тем более, намеки на грядущий бой уже были: два года назад Кендра захотела помериться силами с девушкой, выступавшей в UFC, – Анджелой Маганьей. К сожалению, эта история не развилась ни во что серьезное – но мы надеемся, что больше такого не повторится!

А еще в начале прошлого года Ласт осталась в шоке после боя россиянина Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона. Поединок остановили уже на 15-й секунде – Митрион пробил лоукик, но случайно засадил сопернику в пах. Бой признали несостоявшимся, а Кендра прокомментировала это событие смайликом.

Тренажерка

Ах да. Видео, где Кендра тягает железо, изучают в вузах как отдельный вид искусства.

Баскетбол

На одной тренажерке таланты 41-летней актрисы не заканчиваются. Она отлично знает, что такое попадать точно в кольцо.

А еще в коллекции Кендры есть фото с бывшим американским баскетболистом, кумиром Ким Чен Ына – Деннисом Родманом. Она еще и попозировала в его футболке с 91-м номером!

Футбол

В 2018 году спортивные медиа подогрела сенсация: звезда сборной Колумбии и «Баварии» Хамес Родригес, расставшийся с супругой Даниэлой Оспиной, закрутил роман с Кендрой Ласт. Официального подтверждения этой информации так и не поступило, но все говорило за то, что это правда: желание колумбийца поскорее забыть неудачный брак, а еще – его подписки в соцсетях.

В один момент Хамес и Кендра неожиданно подписались друг на друга в твиттере, хотя Родригес фолловил всего 292 аккаунта. Вполне вероятно, что актриса не устояла перед шармом молодого, богатого и сверхпопулярного спортсмена.

Текст Артема Буторина, который очень в тему:

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