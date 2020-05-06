Стильный рисунок на спине Анастасии восхитил составителей списка.

Журнал Elle Girl Japan составил рейтинг самых красивых татуировок спортсменов, который возглавила российская синхронистка.

На спине завершившей карьеру Анастасии Давыдовой изображены бабочки. Она обошла футболиста «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, который покрыл рисунками почти все тело, набив более 30 татуировок. Третья в списке – итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини. Листай карусель, чтобы оценить все тату.

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Ознакомиться с полным рейтингом можно здесь.

37-летняя Давыдова – пятикратная олимпийская чемпионка и 13-кратная чемпионка мира.

Неймар – бразильский футболист «ПСЖ», победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны».

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