Сборная России восстанавливалась на ЧМ-2018 с помощью воды. Спортсмены лечили ей мононуклеоз

Игорь Акинфеев даже заказывает энергонасыщенную воду на дом.

Что чаще всего бесит в тренировках? Боль в мышцах после каждого усердного занятия. Она возникает из-за катаболизма, который приводит к разрушению или воспалению мышечной ткани. Это естественный процесс, но без должного восстановления риск травмы серьезно увеличивается. Поэтому главная задача врачей после матчей и тренировок – оживить мышцы спортсменов.

Например, ФИФА рекомендует уделять восстановлению минимум два дня. За это время доктора возвращают организм к оптимальному состоянию любыми способами: морозные криованны, компрессионная одежда и даже медитация. Но медицинский журнал Aspetar выяснил, что самая популярная стратегия по восстановлению – правильный подбор питания и гидратации.

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Гарет Бэйл Фото: Getty Images

Если еда восполняет запас распавшихся белков и углеводов, то жидкость разносит и перерабатывает питательные вещества в энергию, а затем выводит токсины. Любая питьевая вода помогает клетке с обменными процессами, но в Словении спортсмены добились еще большего эффекта.

Бывшая 43-я ракетка мира Грега Жемля заболел мононуклеозом. По симптомам инфекция очень похожа на ангину, при этом сильно ослабляет иммунитет и сбивает тренировочный ритм. «Иногда мне приходилось полностью адаптировать тренировку под самочувствие. Если два дня я усиленно тренировался, то потом два дня лежал дома, так как оставался без сил», – переживал теннисист.

Жемля мучил себя играми даже во время болезни, но после Уимблдона в 2014-м взял паузу на полгода. Грега перепробовал лекарства, дыхательную гимнастику, магические препараты – ничего не помогало. От отчаяния теннисист согласился на лечебный курс с помощью энергонасыщенной воды и поразился. «Не было такого, чтобы я быстро почувствовал себя бодрее и энергичнее, но на следующий день произошло невероятное. Первая полноценная тренировка за два года! Я не уставал и тренировался без всяких передышек и ограничений», – рассказывал Жемля после приема жидкости.

Грега Жемля Фото: Getty Images

Директор по науке «Стэлмас-Д» Дмитрий Морозов объяснил Eurosport, как энергонасыщенная вода влияет на организм: «Есть водородный показатель – pH. Он определяет меру кислотности воды в организме. В течение жизни человек окисляется, и ему требуется щелочная среда для правильного протекания биохимических процессов. Например, в воде Svetla, которую пил Жемля, преобладает слабощелочная среда».

До начала курса специалисты измерили энергетический уровень теннисиста благодаря ГРВ-диагностике. Она определяет, насколько быстро и качественно протекают в организме обменные процессы. Из-за мононуклеоза Грега показал мизерную отметку в 14 тысяч единиц, что недостаточно для борьбы с вирусом. Уже через 20 минут после приема воды Жемля выдал норму человека в 24 тысячи единиц, а на тренировке восхищался показателем в 34.

«Два года я играл с 70% отдачей. Было очень тяжело, так как я знал, что способен на большее. Сейчас я выкладываюсь на все 100 и докажу, что достоин быть в списке 50 лучших теннисистов мира», – выпалил Грега. В июле 2015-го он вернулся на корт в Израиле, а в Словении без проблем отбегал пять матчей за шесть дней и проиграл только в финале. Жемля по-прежнему выпивает по пол-литра активной воды в день и миксует ее с натуральной минеральной водой.

Морозов пояснил, почему теннисист так быстро пришел в себя после инфекции: «Энергонасыщенная вода содержит дополнительный активный кислород, который дает для всех процессов энергию, особенно необходимую для восстановления спортсменов. Она же влияет на сфазированность. Например, оркестр без дирижера будет играть невпопад. А как только он взмахнет палочкой, все инструменты зазвучат в правильной очередности. Активная вода действует похожим образом: она запускает процессы в организме так, чтобы все работало четко и быстро».

Клемен Бауэр (справа) Фото: Getty Images

Серебряный призер ЧМ-2012 по биатлону Клемен Бауэр столкнулся с той же болезнью в июле 2015 года. Мононуклеоз довел до того, что в печени словенца вырабатывалось опасно много ферментов. Через неделю после курса энергонасыщенной воды Бауэр восторгался не меньше Жемли: «После того, как показатель ферментов упал в два раза и улучшился энергетический уровень, я сам себе сказал: «В этой воде действительно что-то есть!» Осенью Клемен приступил к полноценным тренировкам и после выздоровления не отказался от пол-литровой бутылки энергонасыщенной воды каждый день.

Однако жидкость показала не только целебные свойства, но и выводила спортсменов на энергетический пик. Во время ЧМ-2018 поставщик «Стэлмас-Д» бесплатно поставлял активную воду сборной России. После вылета от Хорватии РФС отметил, что за более чем 50 дней ни один футболист не подцепил вирусное заболевание и находился в лучших физических кондициях благодаря жидкости. Главный врач команды Эдуард Безуглов оценил вклад, но был более скептичен: «За физические кондиции у нас тренеры и врачи отвечают, а не вода».

Директор по науке Дмитрий Морозов резюмировал спич главврача сборной тем, что после чемпионата мира Игорь Акинфеев начал заказывать воду домой. И добавил, что на Олимпиаде-2016 российские триатлонисты пили только энергонасыщенную воду. В благодарственном письме врачи признались, что ее регулярные приемы сокращали время на восстановление. «Главное, чтобы спортсмены выпивали свою норму воды в день и не заменяли ее напитками: чаем, соками, газировками. Если это будет энергонасыщенная вода, то будет еще лучше», – посоветовал Морозов.

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