Владимир Путин
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Чтиво выходит в свет 30 июля.
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков написал книгу «Дело Родченкова» (англ. The Rodchenkov Affair) с подзаголовком «Как я развалил тайную допинг-империю Путина».
«Книга расскажет всю историю, которая продолжает шокировать мир. Начиная с детства автора за Железным занавесом, его первой встречи с допингом в качестве студента МГУ и заканчивая путешествием через прогнившую систему, наполненную порочными людьми, обманом и неоднозначными моральными решениями», – говорится в описании произведения.
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- Объем книги, написанной Родченковым, – 320 страниц.
- «Дело Родченкова» поступит в продажу 30 июля.
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