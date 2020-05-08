Чтиво выходит в свет 30 июля.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков написал книгу «Дело Родченкова» (англ. The Rodchenkov Affair) с подзаголовком «Как я развалил тайную допинг-империю Путина».

«Книга расскажет всю историю, которая продолжает шокировать мир. Начиная с детства автора за Железным занавесом, его первой встречи с допингом в качестве студента МГУ и заканчивая путешествием через прогнившую систему, наполненную порочными людьми, обманом и неоднозначными моральными решениями», – говорится в описании произведения.

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Объем книги, написанной Родченковым, – 320 страниц.

«Дело Родченкова» поступит в продажу 30 июля.

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