Бывший боксер уверен, что девушка вызвала у мужчин в госпитале волю к жизни.

Депутат Госдумы РФ и бывший профессиональный боксер Николай Валуев призвал поощрить медсестру инфекционного госпиталя в Тульской области. Ранее девушка вызвала фурор среди пациентов госпиталя и в интернете, надев защитный костюм поверх бикини.

«Давайте будем надеяться, что медсестра своим видом вызвала у пациентов мужского пола желание жить. Они задумались и нашли силы для того, чтобы еще больше сопротивляться болезням. Как правило, хорошие эмоции всегда способствуют выздоровлению.

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Может быть со временем, когда выздоровеют – я очень на это надеюсь – все пациенты больницы, которые видели эту медсестру, напишут специальное письмо с благодарностью данной сотруднице. А руководство больницы, может быть, даже переменит решение и поощрит девушку. Но это будет зависеть исключительно от пациентов», – цитирует Валуева «Общественная служба новостей».

К сотруднице, надевшей защитный костюм поверх бикини, применили дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Валуев – бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005-2007, 2009).

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