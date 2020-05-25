Ведущий румынского телевидения
Фото: Twitter
Ну упс.
Министр спорта Румынии Ионуц Строе попал в курьезную ситуацию во время онлайн-включения из дома.
Мужчина давал телеканалу Pro X комментарий на тему открытия спортивных центров после пандемии коронавируса, и в один момент камера упала. Оказалось, что министр давал интервью в рубашке и трусах. Ведущий не смог проигнорировать ситуацию и продемонстрировал воистину мемную реакцию.
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- Полностью должность Строе звучит так: министр Румынии по делам молодежи и спорта.
- 13 июня в Румынии планируется возобновление футбольного чемпионата.
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