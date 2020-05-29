Угадай, у кого карман толще.

Журнал Forbes представил обновленный список самых высокооплачиваемых спортсменов планеты Земля.

На первом месте оказался теннисист Роджер Федерер. Его заработок составил 106,3 миллиона долларов, из которых только 6,3 млн швейцарец получил в качестве гонорара на корте, остальные 100 мультов – доходы от рекламных контрактов.

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На второй позиции – футболист Криштиану Роналду. Форвард «Ювентуса» поднял 105 миллионов баксов – 60 млн зарплаты от туринского клуба и остальные 45 миллионов как рекламный заработок.

Роналду опередил в рейтинге Forbes Лионеля Месси. Капитан «Барселоны» занял третью строчку чарта и получает всего на 1 миллион долларов меньше, чем Криштиану – $104 млн. В топ-5 также вошли футболист «ПСЖ» Неймар и баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс. Их доход равен 95,5 и 88,2 миллиона долларов соответственно.

В десятке самых высокооплачиваемых спортсменов мира оказались баскетболисты Стефен Карри и Кевин Дюрэнт, гольфист Тайгер Вудс, а также игроки в американский футбол Кирк Казинс и Карсон Вентц.

Замкнул топ-100 капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос. Испанский футболист заработал 21,8 млн долларов.

В аналогичном рейтинге среди спортсменок самой высокооплачиваемой девушкой в истории стала теннисистка Наоми Осака. Ее доход Forbes оценил в 37,4 миллиона долларов.

Федерер стал вторым после Тайгера Вудса атлетом, который поднял больше 100 млн баксов на спонсорских отчислениях.

Месси опередил Роналду в списке самых высокооплачиваемых спортсменов-2019 по версии Forbes

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