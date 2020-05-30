Атлеты не остаются в стороне от расистского скандала в США.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали 46-летнего темнокожего мужчину Джорджа Флойда по подозрению в попытке использовать поддельный чек в продуктовом магазине. Флойд спокойно дал заковать себя в наручники, но один из полицейских повалил мужчину и сдавил его горло коленом. После нескольких минут в таком положении задержанный сообщил, что «не может дышать» и начал терять сознание. Офицеры вызвали скорую помощь, но Флойд скончался в госпитале, не приходя в сознание.

Теннис «Я следующая?» Гауфф остро отреагировала на убийство темнокожего мужчины полицией 4 ЧАСОВ НАЗАД

События привели к массовым протестам и столкновениям с полицией в Миннеаполисе, а публичные люди обсуждают расовый вопрос и проблему полицейского беспредела в США. Звезды спорта также не остались в стороне – мы уже писали о реакциях чемпиона UFC Джона Джонса, главного борца за права темнокожих в американском футболе Колина Каперника и юной четвертьфиналистки Уимблдона и US Open Кори Гауфф. Тема продолжает полыхать – вот как отзывается на трагедию мир спорта.

Главные гиганты индустрии спортивной одежды объединились – Nike выложил мотивационный ролик с призывом к переменам, а adidas его репостнул с подписью: «Вместе мы движемся вперед. Вместе мы творим перемены».

«Я чувствую, что мы вернулись на 200 лет назад. Америка работает над равенством, единством и принятием. Мы предприняли шаги к тому, чтобы верить и уважать различия и разнообразие. Я молюсь за то, чтобы мы решили эту проблему с состраданием и человеческой порядочностью», – написала экс-первая ракетка мира Крис Эверт.

«Моим белым братьям – я люблю вас. Каждая раса здесь – я люблю вас. Но сейчас дело дошло до того, что если ты любишь меня и не стоишь рядом со мной, то твоя любовь нихрена не значит», – сказал бывший чемпион НБА Стивен Джексон, выступая перед толпой протестующих.

Победительница US Open-2018 и Australian Open-2019 Наоми Осака и вовсе вышла на улицы Миннеаполиса. «Если это не происходит с тобой – это не значит, что оно не происходит вовсе», – подписала девушка инстастори.

«Это убийство. Отвратительно. Серьезно, что, черт возьми, не так с США?» – написал тренер «Голден Стэйт Уорриорс» Стив Керр.

«От мира по-настоящему тошнит. На самом деле... Никакого объяснения», – отреагировал ресивер «Кливленда» Оделл Бекхэм-младший.

«Испытываю невыразимое отвращение из-за жестокого убийства полицейским Джорджа Флойда. Когда ко всем американцам будут относиться с равным уважением, независимо от расы и пола?» – твитнула американская футболистка Алекс Морган.

Леброн Джеймс выложил в инстаграм коллаж, на котором задержание Джорджа Флойда сравнивается с отказом Колина Каперника встать при исполнении гимна США из-за унижения темнокожих. «Теперь вам ясно? Или все еще не до конца?» – подписал фото Король.

«Джордж Флойд был однозначно убит сотрудником полиции Миннеаполиса. Сколько раз мы должны увидеть по национальному телевидению, как убивают темнокожих? Это продолжается слишком долго. Нам нужно начать относиться к темнокожим, как к людям, а не как к животным на улице», – написал легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон.

А американский полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни вышел на матч 29-го тура Бундеслиги против «Вердера» в повязке с надписью «Правосудие для Джорджа».

«Я следующая?» Гауфф остро отреагировала на убийство темнокожего мужчины полицией

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Американский футбол Каперник – об убийстве темнокожего полицией США: «Восстание – единственная логичная реакция» ВЧЕРА В 05:18