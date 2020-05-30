Все виды спорта

adidas и Nike объединились, Осака бастует. Реакция спорта на убийство темнокожего в Миннеаполисе

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Протесты в Миннеаполисе

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Атлеты не остаются в стороне от расистского скандала в США.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали 46-летнего темнокожего мужчину Джорджа Флойда по подозрению в попытке использовать поддельный чек в продуктовом магазине. Флойд спокойно дал заковать себя в наручники, но один из полицейских повалил мужчину и сдавил его горло коленом. После нескольких минут в таком положении задержанный сообщил, что «не может дышать» и начал терять сознание. Офицеры вызвали скорую помощь, но Флойд скончался в госпитале, не приходя в сознание.

Теннис

«Я следующая?» Гауфф остро отреагировала на убийство темнокожего мужчины полицией

4 ЧАСОВ НАЗАД

События привели к массовым протестам и столкновениям с полицией в Миннеаполисе, а публичные люди обсуждают расовый вопрос и проблему полицейского беспредела в США. Звезды спорта также не остались в стороне – мы уже писали о реакциях чемпиона UFC Джона Джонса, главного борца за права темнокожих в американском футболе Колина Каперника и юной четвертьфиналистки Уимблдона и US Open Кори Гауфф. Тема продолжает полыхать – вот как отзывается на трагедию мир спорта.

Главные гиганты индустрии спортивной одежды объединились – Nike выложил мотивационный ролик с призывом к переменам, а adidas его репостнул с подписью: «Вместе мы движемся вперед. Вместе мы творим перемены».

«Я чувствую, что мы вернулись на 200 лет назад. Америка работает над равенством, единством и принятием. Мы предприняли шаги к тому, чтобы верить и уважать различия и разнообразие. Я молюсь за то, чтобы мы решили эту проблему с состраданием и человеческой порядочностью», – написала экс-первая ракетка мира Крис Эверт.

«Моим белым братьям – я люблю вас. Каждая раса здесь – я люблю вас. Но сейчас дело дошло до того, что если ты любишь меня и не стоишь рядом со мной, то твоя любовь нихрена не значит», – сказал бывший чемпион НБА Стивен Джексон, выступая перед толпой протестующих.

Победительница US Open-2018 и Australian Open-2019 Наоми Осака и вовсе вышла на улицы Миннеаполиса. «Если это не происходит с тобой – это не значит, что оно не происходит вовсе», – подписала девушка инстастори.

«Это убийство. Отвратительно. Серьезно, что, черт возьми, не так с США?» – написал тренер «Голден Стэйт Уорриорс» Стив Керр.

«От мира по-настоящему тошнит. На самом деле... Никакого объяснения», – отреагировал ресивер «Кливленда» Оделл Бекхэм-младший.

«Испытываю невыразимое отвращение из-за жестокого убийства полицейским Джорджа Флойда. Когда ко всем американцам будут относиться с равным уважением, независимо от расы и пола?» – твитнула американская футболистка Алекс Морган.

Леброн Джеймс выложил в инстаграм коллаж, на котором задержание Джорджа Флойда сравнивается с отказом Колина Каперника встать при исполнении гимна США из-за унижения темнокожих. «Теперь вам ясно? Или все еще не до конца?» – подписал фото Король.

«Джордж Флойд был однозначно убит сотрудником полиции Миннеаполиса. Сколько раз мы должны увидеть по национальному телевидению, как убивают темнокожих? Это продолжается слишком долго. Нам нужно начать относиться к темнокожим, как к людям, а не как к животным на улице», – написал легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон.

А американский полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни вышел на матч 29-го тура Бундеслиги против «Вердера» в повязке с надписью «Правосудие для Джорджа».

«Я следующая?» Гауфф остро отреагировала на убийство темнокожего мужчины полицией

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Американский футбол

Каперник – об убийстве темнокожего полицией США: «Восстание – единственная логичная реакция»

ВЧЕРА В 05:18
Все виды спорта

Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Роналду и Федерера разделили всего $1,3 млн

ДЕНЬ НАЗАД
По теме
Все виды спорта
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Все виды спорта

Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Роналду и Федерера разделили всего $1,3 млн

ДЕНЬ НАЗАД
Все виды спорта

Министр спорта Румынии засветил трусы во время прямого включения. Реакция ведущего станет мемом

25/05/2020 В 13:07
Все виды спорта

Валуев вступился за медсестру, надевшую защитный костюм поверх бикини. Ранее ей сделали выговор

20/05/2020 В 18:21
Все виды спорта

Родченков написал книгу с подзаголовком «Как я развалил тайную допинг-империю Путина»

08/05/2020 В 17:47

Последние видео

Play Icon
Все виды спорта

Шикарный обводящий удар Курье в матче с Агасси на «Ролан Гаррос»-1991

00:00:42
Play Icon
Play Icon
Все виды спорта

Избушка Бабы Яги, КАМАЗ и самолет. Экстремальный рафтинг по ледяной горке

00:00:59
Play Icon
Play Icon
Все виды спорта

Объявлены победители «Золотой мишени». Награды получили топ-стрелки из 12 категорий

00:02:07
Play Icon
Play Icon
Все виды спорта

«Это мечта и большая возможность». ISSF наградила лучших стрелков на гала-вечере в Мюнхене

00:02:07
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

Матчбол финала 1981 года, после которого Борг стал 6-кратным чемпионом «Ролан Гаррос»

20 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Все виды спорта

Шикарный обводящий удар Курье в матче с Агасси на «Ролан Гаррос»-1991

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат Испании

Вальдес будет тренировать клуб четвертого дивизиона Испании

ВЧЕРА В 09:21
Чемпионат Румынии

Экс-модель Playboy может спасти румынский клуб от банкротства

ВЧЕРА В 05:53
Play Icon
Теннис

Удивительная дерзость Чанга в матче с Лендлом в 1989-м – он принимал подачу из середины корта

28/05/2020 В 12:04
Play Icon
Чемпионат России

Еще 4 игрока «Локомотива» сдали положительный тест на коронавирус

28/05/2020 В 11:16
Чемпионат России

Рами расторг контракт с «Сочи», агент игрока грозит клубу проблемами с ФИФА

28/05/2020 В 05:26
Play Icon
Теннис

Самое странное празднование в карьере Сафина

27/05/2020 В 20:17
Play Icon
Play Icon
Теннис

Легендарный твинер Пирс в матче с Селеш на «РГ»-2000, который не повторить даже Монфису с Кирьосом

27/05/2020 В 12:58
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

Отправили Дзюбу в «МЮ», Миранчуков к Моуру. Все клубы АПЛ получили по русскому – что будет дальше?

27/05/2020 В 07:48
Play Icon
НХЛ

НХЛ возвращается: регулярка завершена, в плей-офф сыграют 24 команды

27/05/2020 В 05:45
Чемпионат России

Журналисты Baza сообщили о тяжелом состоянии Кадырова. В «Ахмате» опровергли информацию

22/05/2020 В 20:17
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалForbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Роналду и Федерера разделили всего $1,3 млн