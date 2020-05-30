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Лебедев: «Все спортсмены жрут допинг. Соревнуются не они, а врачи и химики»

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Артемий Лебедев

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 26 минут

Эпатажный дизайнер поделился мнением о запрещенных препаратах в спорте.

Дизайнер Артемий Лебедев считает, что в современном спорте все решает допинг.

«Все спортсмены жрут допинг. В какой-то момент к спортсмену, который собрался за высокими достижениями, подходит тренер и протягивает две ладони. На одной лежит допинг, а на другой свернутая в трубочку бумажка с надписью «ну тогда иди ***** [нахрен]». Олимпийские игры сегодня не имеют отношения к физкультуре, они имеют отношение к фармацевтике. Соревнуются не спортсмены, а врачи и химики.

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Кто придумает работающий допинг, который другие не обнаружат, у того бегун и победит. Обычно, когда у америкосов или у наших случается прорыв, и они изобретают супердопинг, старые годные препараты вносятся в список запрещенных, тем самым бросается вызов остальным – мол, что вы на это сварите? А все это быстрее, выше, сильнее – это все для старшего школьного возраста ***** [вранье]», – написал Артемий в телеграм-канале.

  • Артемий Лебедев – самый популярный в России дизайнер, эпатажный блогер, сын писательницы Татьяны Толстой и правнук писателя Алексея Толстого.
  • Недавно его студия придумала альтернативный герб Белоруссии и получила ответку с медведем с логотипа Тинькофф РПЛ.

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