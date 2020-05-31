Ищем таланты – попробуй себя в роли комментатора на Eurosport

день назад | Обновлено 44 минут назад

Участвуй в конкурсе и присоединяйся.

Смотришь соревнования на Eurosport и часто думаешь, что прокомментировал бы тот или иной эпизод по-другому? Тогда у тебя есть реальный шанс сделать работу любимого канала еще лучше и стать комментатором.

Eurosport дает начало конкурсу на лучшего комментатора среди аудитории телеканала и сайта. Условия участия очень просты – вот три ролика из трех разных видов: лыжных гонок, велоспорта и гольфа. Прокомментируй эти фрагменты и присылай нам запись на info_eurosport@ma-tv.ru.

Все виды спорта Лебедев: «Все спортсмены жрут допинг. Соревнуются не они, а врачи и химики» ВЧЕРА В 20:37

Вот отрывок из велоспорта.

Тут отрывок из трансляции гольфа.

А вот видео для мастеров лыжного спорта.

Но комментировать свой профильный спорт – очень легко. Настоящий профи справится даже со странными событиями – например, с черепашьими бегами.

Двух победителей выберет жюри, третьего определит голосование читателей Eurosport.ru.

Победители конкурса в прямом эфире прокомментируют матчи в паре с комментаторами Eurosport.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Все виды спорта adidas и Nike объединились, Осака бастует. Реакция спорта на убийство темнокожего в Миннеаполисе ВЧЕРА В 18:11