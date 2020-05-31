Ищем таланты – попробуй себя в роли комментатора на Eurosport

ЧМ-2019 по лыжным гонкам
Фото: Getty Images
Участвуй в конкурсе и присоединяйся.
Смотришь соревнования на Eurosport и часто думаешь, что прокомментировал бы тот или иной эпизод по-другому? Тогда у тебя есть реальный шанс сделать работу любимого канала еще лучше и стать комментатором.
Eurosport дает начало конкурсу на лучшего комментатора среди аудитории телеканала и сайта. Условия участия очень просты – вот три ролика из трех разных видов: лыжных гонок, велоспорта и гольфа. Прокомментируй эти фрагменты и присылай нам запись на info_eurosport@ma-tv.ru.
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Вот отрывок из велоспорта.
Тут отрывок из трансляции гольфа.
А вот видео для мастеров лыжного спорта.
Но комментировать свой профильный спорт – очень легко. Настоящий профи справится даже со странными событиями – например, с черепашьими бегами.
- Двух победителей выберет жюри, третьего определит голосование читателей Eurosport.ru.
- Победители конкурса в прямом эфире прокомментируют матчи в паре с комментаторами Eurosport.
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