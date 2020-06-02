Все виды спорта

Дети Киркорова влюблены в спорт. Сын перешел из «Барсы» в ЦСКА, дочь предпочла Плющенко, а не Винер

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Дети Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория

Фото: Getty Images

Автор:Валерия Кукалева
через 39 минут

Звезда растит спортивных и разносторонних ребят.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, как и положено звезде его величины, вращается в круге известных людей во всех сферах – в том числе, общается с селебрити из мира спорта. Он подписан на Аделину Сотникову, тепло дружит с Ириной Винер, а его дети – Мартин и Алла-Виктория – пробуют себя в разных видах.

Мартину Киркорову сейчас восемь, а в шестилетнем возрасте он поступил в московскую академию «Барселоны» – мальчик прошел просмотр и позировал для фото с главным тренером школы Жорди Гратакосом.

Чемпионат России

Саенко рассказал, как Киркоров назвал своего сына в честь сына Ивана

20/05/2020 В 05:44

Через несколько месяцев осуществился трансфер, который во взрослом футболе взорвал бы новостные ленты: из «Барсы» Мартин перешел в академию ЦСКА и тоже успешно преодолел стадию просмотра. Парень посещает тренировки три раза в неделю и попал в группу Олега Корнаухова – экс-игрока ЦСКА, «Торпедо» и сборной России.

«Его сын Мартин реально влюблен в футбол и кроме футбола ни о чем не хочет думать, – рассказал агент Дмитрий Селюк. – Этим летом (2019-го – Eurosport) Филипп выступал в Монако, куда приезжал со своими детьми. Пока они были в Монако, я объяснил не только ему, но и всем родственникам, что ЦСКА – это реально серьезный клуб, где могут воспитать не только хорошего футболиста, но и настоящего мужчину.

Возможно, Мартин в будущем по популярности затмит папу. Будем надеяться, что, когда все трибуны будут кричать «Киркоров», это будет связано не с выходом на сцену Филиппа и его песнями, а с появлением на футбольном поле Мартина и его голами».

Филипп Киркоров с детьми

Фото: Getty Images

Алла-Виктория старше брата на год и пробует виды спорта, которые любят почти все девочки: художественную гимнастику и фигурное катание. В 2016-м Филипп планировал отдать дочку на воспитание Ирине Винер.

«Знаменитый тренер Ирина Винер-Усманова, которая воспитала не одно поколение олимпийских чемпионов по художественной гимнастике, рассказала мне, что видела моих детей Аллу-Викторию и Мартина в одной из телепрограмм, – рассказал Киркоров. – Ирина Александровна – человек легендарный и в своем деле опытный. Она сказала, что Алла-Виктория очень пластичная, и что она может лично заняться ее подготовкой. Посоветовала отдать дочь в художественную гимнастику.

Домашние – тетя Мари, папа Бедрос – поддерживают мое решение попробовать дочку в этом виде спорта. Алла-Виктория обожает танцевать – стоит включить музыку, она выделывает такие па, прямо засмотришься! Но при этом не просто прыгает в такт, а пытается исполнять сложные хореографические импровизации. Она очень гибкая, сам иногда удивляюсь, как это у нее получается так красиво двигаться».

Попала ли Алла-Виктория под шефство Винер, так и неизвестно, но через два года карты будущей гимнастке спутала Олимпиада в Пхёнчхане и соперничество Загитовой с Медведевой. Девочка захотела заняться фигурным катанием, и отец отвел ее в академию Евгения Плющенко. Яна Рудковская даже предполагала, что Алла-Виктория встанет в пару с Гном Гномычем.

«Мне приятно, что она будет заниматься в одной группе с Сашей в академии Евгения Плющенко. Быть может, у них с Сашей получится красивая пара. У Аллы-Виктории очень хорошие данные, Женя ее уже смотрел. Если у нее все получится, это может стать реальной сенсацией. Женя в этом уверен. А он, поверьте мне, очень хорошо разбирается в талантливых детях», – заявила Рудковская.

Но новостей о выдающихся спортивных достижениях Мартина и Аллы-Виктории пока нет. Кажется, Киркоров не планирует лепить из детей олимпийских чемпионов по примеру Гном Гномыча, но следит, чтобы они были всесторонне развиты и занимались тем, что им нравится в данный момент.

Киркоров похудел на 30 кг благодаря онлайн-гимнастике с Винер

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат Франции

«Такой только у меня и Нельмара». Киркоров блеснул в пиджаке за 60 тысяч долларов

01/05/2020 В 05:49
Чемпионат России

7-летний сын Киркорова перешел из академии «Барселоны» в ЦСКА

16/09/2019 В 22:26
По теме
Все виды спорта
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Все виды спорта

Спорт возвращается! Расписание АПЛ, Примеры, «Ф-1» и других топовых ивентов

2 ЧАСОВ НАЗАД
Все виды спорта

Ищем таланты – попробуй себя в роли комментатора на Eurosport

ВЧЕРА В 12:47
Все виды спорта

Лебедев: «Все спортсмены жрут допинг. Соревнуются не они, а врачи и химики»

30/05/2020 В 20:37
Все виды спорта

adidas и Nike объединились, Осака бастует. Реакция спорта на убийство темнокожего в Миннеаполисе

30/05/2020 В 18:11

Последние видео

Play Icon
Все виды спорта

Шикарный обводящий удар Курье в матче с Агасси на «Ролан Гаррос»-1991

00:00:42
Play Icon
Play Icon
Все виды спорта

Избушка Бабы Яги, КАМАЗ и самолет. Экстремальный рафтинг по ледяной горке

00:00:59
Play Icon
Play Icon
Все виды спорта

Объявлены победители «Золотой мишени». Награды получили топ-стрелки из 12 категорий

00:02:07
Play Icon
Play Icon
Все виды спорта

«Это мечта и большая возможность». ISSF наградила лучших стрелков на гала-вечере в Мюнхене

00:02:07
Play Icon

Тренды

Play Icon
Снукер

Шикарный удар Трампа по розовому шару на финише первого фрейма

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Снукер

Трамп всухую нокаутировал Грэйса в первый день рестарта сезона

ВЧЕРА В 16:28
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

ВЧЕРА В 11:03
Play Icon
Чемпионат Германии

Санчо забил треху и почтил память Джорджа Флойда – главное с матча «Боруссии»

ВЧЕРА В 20:10
Чемпионат России

«Не прощаемся с Палычем, а говорим ему спасибо». «Локо» масштабно проводил Семина в соцсетях

31/05/2020 В 10:38
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

30/05/2020 В 12:27
Play Icon
Теннис

Крутейший Федерер из 2009-го: Роджер разложил Хааса после 0-2 по сетам

ВЧЕРА В 07:36
Play Icon
Play Icon
Roland-Garros

Знаменитые слезы Хингис после поражения от Граф в финале «Ролан Гаррос»-1999

ВЧЕРА В 19:00
Play Icon
Play Icon
Теннис

18-летняя Хингис троллила Граф в финале «РГ» подачей с руки, когда Кирьос едва из люльки выполз

31/05/2020 В 14:52
Play Icon
НХЛ

НХЛ возвращается: регулярка завершена, в плей-офф сыграют 24 команды

27/05/2020 В 05:45
Чемпионат Англии

Гвардиола установил личный антирекорд по поражениям в чемпионате

09/03/2020 В 12:09
Евро-2020

Как купить билеты Евро-2020 на первом этапе продаж. Пошаговая инструкция

12/06/2019 В 18:45
Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материалСпорт возвращается! Расписание АПЛ, Примеры, «Ф-1» и других топовых ивентов