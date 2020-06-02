Звезда растит спортивных и разносторонних ребят.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, как и положено звезде его величины, вращается в круге известных людей во всех сферах – в том числе, общается с селебрити из мира спорта. Он подписан на Аделину Сотникову, тепло дружит с Ириной Винер, а его дети – Мартин и Алла-Виктория – пробуют себя в разных видах.

Мартину Киркорову сейчас восемь, а в шестилетнем возрасте он поступил в московскую академию «Барселоны» – мальчик прошел просмотр и позировал для фото с главным тренером школы Жорди Гратакосом.

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Через несколько месяцев осуществился трансфер, который во взрослом футболе взорвал бы новостные ленты: из «Барсы» Мартин перешел в академию ЦСКА и тоже успешно преодолел стадию просмотра. Парень посещает тренировки три раза в неделю и попал в группу Олега Корнаухова – экс-игрока ЦСКА, «Торпедо» и сборной России.

«Его сын Мартин реально влюблен в футбол и кроме футбола ни о чем не хочет думать, – рассказал агент Дмитрий Селюк. – Этим летом (2019-го – Eurosport) Филипп выступал в Монако, куда приезжал со своими детьми. Пока они были в Монако, я объяснил не только ему, но и всем родственникам, что ЦСКА – это реально серьезный клуб, где могут воспитать не только хорошего футболиста, но и настоящего мужчину.

Возможно, Мартин в будущем по популярности затмит папу. Будем надеяться, что, когда все трибуны будут кричать «Киркоров», это будет связано не с выходом на сцену Филиппа и его песнями, а с появлением на футбольном поле Мартина и его голами».

Филипп Киркоров с детьми Фото: Getty Images

Алла-Виктория старше брата на год и пробует виды спорта, которые любят почти все девочки: художественную гимнастику и фигурное катание. В 2016-м Филипп планировал отдать дочку на воспитание Ирине Винер.

«Знаменитый тренер Ирина Винер-Усманова, которая воспитала не одно поколение олимпийских чемпионов по художественной гимнастике, рассказала мне, что видела моих детей Аллу-Викторию и Мартина в одной из телепрограмм, – рассказал Киркоров. – Ирина Александровна – человек легендарный и в своем деле опытный. Она сказала, что Алла-Виктория очень пластичная, и что она может лично заняться ее подготовкой. Посоветовала отдать дочь в художественную гимнастику.

Домашние – тетя Мари, папа Бедрос – поддерживают мое решение попробовать дочку в этом виде спорта. Алла-Виктория обожает танцевать – стоит включить музыку, она выделывает такие па, прямо засмотришься! Но при этом не просто прыгает в такт, а пытается исполнять сложные хореографические импровизации. Она очень гибкая, сам иногда удивляюсь, как это у нее получается так красиво двигаться».

Попала ли Алла-Виктория под шефство Винер, так и неизвестно, но через два года карты будущей гимнастке спутала Олимпиада в Пхёнчхане и соперничество Загитовой с Медведевой. Девочка захотела заняться фигурным катанием, и отец отвел ее в академию Евгения Плющенко. Яна Рудковская даже предполагала, что Алла-Виктория встанет в пару с Гном Гномычем.

«Мне приятно, что она будет заниматься в одной группе с Сашей в академии Евгения Плющенко. Быть может, у них с Сашей получится красивая пара. У Аллы-Виктории очень хорошие данные, Женя ее уже смотрел. Если у нее все получится, это может стать реальной сенсацией. Женя в этом уверен. А он, поверьте мне, очень хорошо разбирается в талантливых детях», – заявила Рудковская.

Но новостей о выдающихся спортивных достижениях Мартина и Аллы-Виктории пока нет. Кажется, Киркоров не планирует лепить из детей олимпийских чемпионов по примеру Гном Гномыча, но следит, чтобы они были всесторонне развиты и занимались тем, что им нравится в данный момент.

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