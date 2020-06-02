Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»)
Фото: Getty Images
Мы ждали – мы дождались!
Футбол
АПЛ
«Реал» не будет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»
17 июня, 28-й тур
«Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед»
«Манчестер Сити» – «Арсенал»
Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» – «Арсенал»
Фото: Getty Images
Примера
11 июня, 28-й тур
«Севилья» – «Бетис»
12 июня
«Гранада» – «Хетафе»
«Валенсия» – «Леванте»
13 июня
«Эспаньол» – «Алавес»
«Сельта» – «Вильярреал»
«Леганес» – «Вальядолид»
«Мальорка» – «Барселона»
Лионель Месси
Фото: Getty Images
14 июня
«Атлетик» – «Атлетико»
«Реал» – «Эйбар»
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»
Серия A
20 июня, 25-й тур
«Торино» – «Парма»
«Верона» – «Кальяри»
РПЛ, Кубок России
19-21 июня, 23-й тур
19 июня, 18:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»
19 июня, 20:00 «Сочи» – «Ростов»
20 июня, 14:00 «Урал» – «Рубин»
20 июня, 16:30 «Арсенал» – «Спартак»
20 июня, 19:00 ЦСКА – «Зенит»
21 июня, 15:00 «Уфа» – «Тамбов»
21 июня, 17:30 «Локомотив» – «Оренбург»
21 июня, 20:00 «Краснодар» – «Динамо»
Четвертьфинал Олимп-Кубка России: 23-25 июня
24 тур
26 июня, 18:00 «Ахмат» – «Сочи»
26 июня, 20:30 «Зенит» – «Крылья Советов»
27 июня, 14:00 «Оренбург» – «Краснодар»
27 июня, 16:30 «Спартак» – «Уфа»
27 июня, 17:30 «Рубин» – «Локомотив»
27 июня, 19:00 «Динамо» – ЦСКА
27 июня, 20:00 «Ростов» – «Арсенал»
28 июня, 16:30 «Урал» – «Тамбов»
25 тур
30 июня, 18:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»
30 июня, 20:30 ЦСКА – «Спартак»
1 июля, 15:00 «Оренбург» – «Урал»
1 июля, 15:00 «Уфа» – «Рубин»
1 июля, 17:30 «Тамбов» – «Зенит»
1 июля, 17:30 «Арсенал» – «Ахмат»
1 июля, 20:00 «Ростов» – «Краснодар»
1 июля, 20:00 «Сочи» – «Динамо»
Артем Дзюба, «Зенит»
Фото: Getty Images
26 тур
4 июля, 16:30 «Динамо» – «Арсенал»
4 июля, 18:30 «Крылья Советов» – «Ростов»
4 июля, 18:30 «Спартак» – «Тамбов»
4 июля, 20:30 «Ахмат» – ЦСКА
4 июля, 20:30 «Локомотив» – «Сочи»
5 июля, 16:30 «Уфа» – «Урал»
5 июля, 18:30 «Рубин» – «Оренбург»
5 июля, 20:30 «Краснодар» – «Зенит»
27 тур
7 июля, 18:30 «Тамбов» – «Ахмат»
7 июля, 20:30 «Арсенал» – «Крылья Советов»
8 июля, 16:00 «Оренбург» – ЦСКА
8 июля, 18:00 «Зенит» – «Сочи»
8 июля, 20:30 «Ростов» – «Уфа»
8 июля, 20:30 «Спартак» – «Локомотив»
9 июля, 17:00 «Урал» – «Динамо»
9 июля, 20:30 «Рубин» – «Краснодар»
28 тур
11 июля, 16:00 «Арсенал» – «Тамбов»
11 июля, 18:30 «Ахмат» – «Зенит»
11 июля, 20:30 «Сочи» – «Спартак»
12 июля, 14:00 «Оренбург» – «Ростов»
12 июля, 16:30 «Локомотив» – «Уфа»
12 июля, 18:30 «Динамо» – «Крылья Советов»
12 июля, 18:30 ЦСКА – «Рубин»
12 июля, 20:30 «Краснодар» – «Урал»
29 тур
15 июля, 16:00 «Урал» – «Арсенал»
15 июля, 16:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»
15 июля, 18:00 «Рубин» – «Ростов»
15 июля, 18:00 «Спартак» – «Ахмат»
15 июля, 20:30 «Локомотив» – ЦСКА
15 июля, 20:30 «Зенит» – «Оренбург»
16 июля, 18:00 «Уфа» – «Динамо»
16 июля, 20:30 «Тамбов» – «Сочи»
Полуфиналы Кубка России: 18-19 июля
30 тур
22 июля, 19:00 «Ростов» – «Зенит»
22 июля, 19:00 «Краснодар» – «Ахмат»
22 июля, 19:00 ЦСКА – «Тамбов»
22 июля, 19:00 «Динамо» – «Оренбург»
22 июля, 19:00 «Рубин» – «Спартак»
22 июля, 19:00 «Крылья Советов» – «Сочи»
22 июля, 19:00 «Уфа» – «Арсенал»
22 июля, 19:00 «Урал» – «Локомотив»
Финал Кубка России: 25 июля
Формула-1
Льюис Хэмилтон
Фото: Getty Images
3-5 июля – Гран-при Австрии
10-12 июля – Гран-при Штирии (состоится на той же трассе)
17-19 июля – Гран-при Венгрии
31 июля-2 августа – Гран-при Великобритании
7-9 августа – Гран-при 70-летия (в честь юбилея создания «Формулы-1», состоится на той же трассе)
14-16 августа – Гран-при Испании
28-30 августа – Гран-при Бельгии
4-6 сентября – Гран-при Италии
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