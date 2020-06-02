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Спорт возвращается! Расписание АПЛ, Примеры, «Ф-1» и других топовых ивентов

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Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
34 минут назад

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17 июня, 28-й тур

«Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед»

«Манчестер Сити» – «Арсенал»

Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» – «Арсенал»

Фото: Getty Images

Примера

11 июня, 28-й тур

«Севилья» – «Бетис»

12 июня

«Гранада» – «Хетафе»

«Валенсия» – «Леванте»

13 июня

«Эспаньол» – «Алавес»

«Сельта» – «Вильярреал»

«Леганес» – «Вальядолид»

«Мальорка» – «Барселона»

Лионель Месси

Фото: Getty Images

14 июня

«Атлетик» – «Атлетико»

«Реал» – «Эйбар»

«Реал Сосьедад» – «Осасуна»

Серия A

20 июня, 25-й тур

«Торино» – «Парма»

«Верона» – «Кальяри»

РПЛ, Кубок России

19-21 июня, 23-й тур

19 июня, 18:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»

19 июня, 20:00 «Сочи» – «Ростов»

20 июня, 14:00 «Урал» – «Рубин»

20 июня, 16:30 «Арсенал» – «Спартак»

20 июня, 19:00 ЦСКА – «Зенит»

21 июня, 15:00 «Уфа» – «Тамбов»

21 июня, 17:30 «Локомотив» – «Оренбург»

21 июня, 20:00 «Краснодар» – «Динамо»

Четвертьфинал Олимп-Кубка России: 23-25 июня

24 тур

26 июня, 18:00 «Ахмат» – «Сочи»

26 июня, 20:30 «Зенит» – «Крылья Советов»

27 июня, 14:00 «Оренбург» – «Краснодар»

27 июня, 16:30 «Спартак» – «Уфа»

27 июня, 17:30 «Рубин» – «Локомотив»

27 июня, 19:00 «Динамо» – ЦСКА

27 июня, 20:00 «Ростов» – «Арсенал»

28 июня, 16:30 «Урал» – «Тамбов»

25 тур

30 июня, 18:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»

30 июня, 20:30 ЦСКА – «Спартак»

1 июля, 15:00 «Оренбург» – «Урал»

1 июля, 15:00 «Уфа» – «Рубин»

1 июля, 17:30 «Тамбов» – «Зенит»

1 июля, 17:30 «Арсенал» – «Ахмат»

1 июля, 20:00 «Ростов» – «Краснодар»

1 июля, 20:00 «Сочи» – «Динамо»

Артем Дзюба, «Зенит»

Фото: Getty Images

26 тур

4 июля, 16:30 «Динамо» – «Арсенал»

4 июля, 18:30 «Крылья Советов» – «Ростов»

4 июля, 18:30 «Спартак» – «Тамбов»

4 июля, 20:30 «Ахмат» – ЦСКА

4 июля, 20:30 «Локомотив» – «Сочи»

5 июля, 16:30 «Уфа» – «Урал»

5 июля, 18:30 «Рубин» – «Оренбург»

5 июля, 20:30 «Краснодар» – «Зенит»

27 тур

7 июля, 18:30 «Тамбов» – «Ахмат»

7 июля, 20:30 «Арсенал» – «Крылья Советов»

8 июля, 16:00 «Оренбург» – ЦСКА

8 июля, 18:00 «Зенит» – «Сочи»

8 июля, 20:30 «Ростов» – «Уфа»

8 июля, 20:30 «Спартак» – «Локомотив»

9 июля, 17:00 «Урал» – «Динамо»

9 июля, 20:30 «Рубин» – «Краснодар»

28 тур

11 июля, 16:00 «Арсенал» – «Тамбов»

11 июля, 18:30 «Ахмат» – «Зенит»

11 июля, 20:30 «Сочи» – «Спартак»

12 июля, 14:00 «Оренбург» – «Ростов»

12 июля, 16:30 «Локомотив» – «Уфа»

12 июля, 18:30 «Динамо» – «Крылья Советов»

12 июля, 18:30 ЦСКА – «Рубин»

12 июля, 20:30 «Краснодар» – «Урал»

29 тур

15 июля, 16:00 «Урал» – «Арсенал»

15 июля, 16:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»

15 июля, 18:00 «Рубин» – «Ростов»

15 июля, 18:00 «Спартак» – «Ахмат»

15 июля, 20:30 «Локомотив» – ЦСКА

15 июля, 20:30 «Зенит» – «Оренбург»

16 июля, 18:00 «Уфа» – «Динамо»

16 июля, 20:30 «Тамбов» – «Сочи»

Полуфиналы Кубка России: 18-19 июля

30 тур

22 июля, 19:00 «Ростов» – «Зенит»

22 июля, 19:00 «Краснодар» – «Ахмат»

22 июля, 19:00 ЦСКА – «Тамбов»

22 июля, 19:00 «Динамо» – «Оренбург»

22 июля, 19:00 «Рубин» – «Спартак»

22 июля, 19:00 «Крылья Советов» – «Сочи»

22 июля, 19:00 «Уфа» – «Арсенал»

22 июля, 19:00 «Урал» – «Локомотив»

Финал Кубка России: 25 июля

Формула-1

Льюис Хэмилтон

Фото: Getty Images

3-5 июля – Гран-при Австрии

10-12 июля – Гран-при Штирии (состоится на той же трассе)

17-19 июля – Гран-при Венгрии

31 июля-2 августа – Гран-при Великобритании

7-9 августа – Гран-при 70-летия (в честь юбилея создания «Формулы-1», состоится на той же трассе)

14-16 августа – Гран-при Испании

28-30 августа – Гран-при Бельгии

4-6 сентября – Гран-при Италии

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