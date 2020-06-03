У каждой системы есть плюсы и минусы.

Близнецы Хьюго и Росс Тернер из Великобритании ведут популярный блог об экстремальных путешествиях, а еще часто проводят эксперименты над собой с целью выяснить возможности человеческого тела.

В январе братья решили проверить, какая диета лучше подходит для их активного образа жизни – веганская или с употреблением мяса. Тем более, они отлично подходили для этого эксперимента: Хьюго и Росс имеют абсолютно идентичное строение тела и имеют одинаковые привычки в еде и спорте.

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Веганская диета досталась Хьюго, а Росс остался на всеядном питании с преобладанием мяса. Для чистоты эксперимента близнецы потребляли одинаковое количество калорий в день и пять раз в неделю занимались одними и теми же упражнениями в тренажерном зале в течение одинакового времени.

И вот результаты: за 3 месяца на веганской диете Хьюго сперва сбросил 4 кг, а затем вернулся к первоначальным данным – его вес составил 82 кг при 12% жира. Уровень холестерина в крови Хьюго значительно снизился; мужчина признался, что чувствует себя активным и бодрым, но почти полностью утратил интерес к сексу. Также у него поменялся состав пищеварительных бактерий, что снизило риск ожирения и диабета. При этом Хьюго столкнулся с большим риском заработать болезнь Крона (воспаление пищеварительной системы).

Что касается Росса, то он, оставаясь на всеядном питании, практически не изменился: к концу эксперимента мужчина весил на 2 кг больше, но основную часть набранной массы составили мышцы. По завершении теста близнецы пришли к выводу, что ни одна из диет не является абсолютно полезной и нельзя питаться одинаковым способом.

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