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Зеппельт: «В России на передний край спорта выходит все больше и больше надежных и разумных людей»

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Хайо Зеппельт

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
40 минут назад

А еще автор фильмов о допинге в РФ отметил подозрительное преимущество Ямайки и Норвегии в популярных в этих странах видах спорта.

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал об улучшениях в российском спорте и о скрытом допинге в федерациях по всему миру.

«Сейчас мне запрещен въезд в Россию, официальная причина – распространение лжи о России в мировой прессе. Это смешно, потому что практически все утверждения, которые я выдвигал в отношении российской допинг-системы, либо были фактами на момент их предоставления, либо остаются фактами. Поэтому, если бы мне пришлось предположить реальную причину запрета на мой въезд, я бы искал ответ где-нибудь в бюрократии и в лабиринте интересов Кремля.

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В последние годы в России на передний край спорта выходит все больше и больше надежных и разумных людей. Российская публика также начала признавать тот факт, что допинг часто играл большую роль в успехах их спортсменов. Конечно, в спортивной системе еще есть люди, готовые на все что угодно, чтобы скрыть проблемы.

Должны ли мы также подозревать спортсменов конкретных стран, которые десятилетиями доминировали в определенных видах? Да, определенно. Но должны подозревать, а не обвинять. В отношении Норвегии и Ямайки у нас нет ни малейшего свидетельства систематического использования допинга. Но то, насколько лучше их спортсмены в этих областях (лыжи и легкая атлетика – прим. Eurosport), чем в других, кажется в любом случае странным», – рассказал Зеппельт Delfi.

  • В декабре 2014 года Зеппельт выпустил фильм «Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей». Впоследствии у него вышло еще несколько материалов против российского спорта.
  • Фильмы Зеппельта легли в основу расследования ВАДА и привели к отстранению российских легкоатлетов от соревнований.

Атлетов из СССР и ГДР подозревали в абортах ради побед. Секс и беременность – допинг, но без химии

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