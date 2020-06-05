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Федерер заработал больше всех спортсменов в 2020 году по версии Forbes. Роналду и Месси – в топ-5

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Роджер Федерер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
14 минут назад

Карьера швейцарца близится к завершению, но доходы только растут.

Forbes выкатил свежий рейтинг – сотню знаменитостей, обогатившихся больше всех за 2020 год.

Первые две строчки заняли представители шоу-бизнеса – Кайли Дженнер и Канье Уэст. Дженнер заработала 590 млн долларов, 540 из которых – на продаже половины акций собственной компании Kylie Cosmetics. Остальные участники рейтинга не достигли даже трети показателей Кайли – Уэст, ставший вторым, заработал 170 млн долларов, в основном благодаря линейке кроссовок Yeezy.

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В топ-10 целых пять представителей спорта. Теннисист Роджер Федерер на третьей строчке (106 млн долларов), он – первый теннисист, возглавивший годовой топ среди атлетов. Футболисты Криштиану Роналду (105 млн), Лионель Месси (104 млн) и Неймар (96 млн) заняли четвертое, пятое и седьмое места. Баскетболист Леброн Джеймс (88 млн) – на девятой строчке.

  • Форвард «Ливерпуля» Мо Салах замкнул топ – он заработал 35 млн.
  • В 2019 году список возглавляла певица Тэйлор Свифт.

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