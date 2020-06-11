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Marca составила топ величайших спортсменов XXI века. Фелпс – лидер, Месси и Роналду – вне пятерки

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Криштиану Роналду, Лионель Месси

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
10 минут назад

Весьма неоднозначный рейтинг.

Испанское издание Marca составило рейтинг лучших атлетов планеты в XXI веке.

Вот так выглядит первая десятка:

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1. Майлк Фелпс (плавание)

2. Усэйн Болт (бег)

3. Роджер Федерер (теннис)

4. Рафаэль Надаль (теннис)

5. Коби Брайант (баскетбол)

6. Тайгер Вудс (гольф)

7. Лионель Месси (футбол)

8. Льюис Хэмилтон («Формула-1»)

9. Валентино Росси (мотогонки)

10. Криштиану Роналду (футбол)

  • 77-е место у казахстанского боксера Геннадия Головкина, 98-е – у украинца Виталия Кличко.
  • В топе нет ни одного российского атлета.

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