Криштиану Роналду, Лионель Месси
Фото: Getty Images
Весьма неоднозначный рейтинг.
Испанское издание Marca составило рейтинг лучших атлетов планеты в XXI веке.
Вот так выглядит первая десятка:
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1. Майлк Фелпс (плавание)
2. Усэйн Болт (бег)
3. Роджер Федерер (теннис)
4. Рафаэль Надаль (теннис)
5. Коби Брайант (баскетбол)
6. Тайгер Вудс (гольф)
7. Лионель Месси (футбол)
8. Льюис Хэмилтон («Формула-1»)
9. Валентино Росси (мотогонки)
10. Криштиану Роналду (футбол)
- 77-е место у казахстанского боксера Геннадия Головкина, 98-е – у украинца Виталия Кличко.
- В топе нет ни одного российского атлета.
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