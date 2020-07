Канье Уэст баллотируется в президенты США. Он обожает НБА, упоминал в треках Серену и Тайсона

В случае успеха рэпера на голосовании Америка получит президента, который не обойдет стороной спортивную повестку.

Известный рэпер Канье Уэст объявил о желании сменить Дональда Трампа на посту президента США – кажется, уже на ближайших выборах. «Мы должны воплотить обещания Америки, веря в Бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я буду баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов!» – написал 43-летний Уэст в твиттере.

Ближайшие выборы намечены на ноябрь 2020 года, и, видимо, муж Ким Кардашьян имеет в виду именно их – твит он сопроводил хэштегом #2020VISION. В случае успеха Уэста на голосовании США получат президента, который не обойдет стороной спортивную повестку.

Посвящения спортсменам в треках и родство с Кейтлин Дженнер

Канье не понаслышке знает американских спортсменов и очень часто упоминает их в своих треках. Уэст обращался к теннисистке Серене Уильямс («Я ищу одну [телку], ты ее видела?/Мой экстрасенс сказал, что у нее будет попа, как у Серены»), пловцу Майклу Фелпсу, боксерам Майку Тайсону и Мохаммеду Али, бейсболисту Барри Бондсу и даже герою фильма «Маменькин сынок» Бобби Буше, который вдруг стал отличным игроком в американский футбол.

Серена Уильямс Фото: Getty Images

Особое место в творчестве Уэста занимают баскетболисты: в его дискографии присутствуют Шакил О'Нил, Леброн Джеймс, Коби Брайант, Майкл Джордан, Чарльз Баркли, Деррик Роуз, Тим Хардуэй, О Джей Симпсон, Дуэйн Уэйд, Фил Джексон и даже известные комментаторы НБА – Марв Альберт и Говард Коселл.

Отдельно стоит отметить упоминание Криса Хамфриса – бывшего мужа Кардашьян. В треке «Холод» Канье зачитывает: And I’ll admit, I had fell in love with Kim, around the same time she had fell in love with him. Well that’s cool, baby girl, do ya thang («Я признаю, что влюбился в Ким примерно в то же время, когда она влюбилась в него. Но это круто, малышка, не так ли?»)

А еще брак с Кардашьян делает Уэста родственником Кейтлин Дженнер – трансгендерной женщины, которая в молодости была легкоатлетом Брюсом Дженнером, олимпийским чемпионом Монреаля-1976 в десятиборье. В 1991-м Брюс женился на Крис Кардашьян, а Кортни, Ким и Хлои стали его падчерицами.

Любовь к баскетболу

Уэст часто смотрит НБА на площадках в Лос-Анджелесе, Бркулине или Чикаго. Он никогда не инвестировал в Лигу, как это делал Jay-Z, и не воспринимается одним из ее символов, как Дрейк, но добился того, что его сингл Amazing стал официальным треком плей-офф НБА 2009 года.

Канье Уэст и Ким Кардашьян на матче всех звезд НБА Фото: Getty Images

Канье и сам не прочь побросать мяч в корзину – однажды в день рождения рэпера Ким Кардашьян арендовала на всю ночь арену «Лейкерс» и организовала там вечерику. Уэст и приглашенные звезды (баскетболисты Рассел Уэстбрук, Джон Уолл и Джемс Харден, и даже певец Джастин Бибер) поиграли в баскет – Канье выбрал 23-й номер.

И к хоккею?

В конце февраля 2020 года Уэста заметили в джерси «Детройта» в Калифорнии. Неизвестно, болеет ли Канье за эту команду – журналисты сошлись во мнении, что это была дань моде: у «Детройта» – самая качественная форма. К тому же, и другие рэперы ранее появлялись именно в атрибутике «Ред Уингс»: Биг Шон и Тупак Шакур.

Собственная марка кроссовок

Наконец, Канье выпустил марку кроссовок Yeezy и благодаря этому стал долларовым миллиардером. По оценке Forbes бренд стал главным конкурентом Nike и фирменной модели Air Jordan. За 2019 год доходы Yeezy составили примерно 1,3 миллиарда долларов. В Yeezy на публике появлялся, к примеру, Бруклин Бекхэм, сын легендарного футболиста Дэвида Бекхэма.

