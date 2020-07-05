Американец установил мировой рекорд по поеданию хот-догов – он проглотил 75 штук за 10 минут

Джоуи Честнат по кличке Челюсти перебил собственное достижение.

В Америке прошел турнир по поеданию хот-догов.

Победу одержал 13-кратный чемпион – Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти. Мужчина побил собственный мировой рекорд двухгодичной давности – в 2018-м он съел 74 сосиски за 10 минут, на этот раз чемпион проглотил на одну больше и завоевал 13-й титул за 14 лет.

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Среди женщин победила 35-летняя американка Мики Судо – она съела 48,5 сосисок.

Турнир под названием Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводится в Нью-Йорке ежегодно с 1916-го в День независимости США.

Конкурс брал паузу только в годы Второй мировой войны.

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