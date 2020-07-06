Через мочу, сено и лошадь, а также секс с парнем. Разобрали с юристом самые дикие допинг-оправдания

Фантастические выдумки или реально возможные истории?

После сочинской допинговой эпопеи в России особенно остро реагируют на допинговые разбирательства, в которых спортсменов внезапно оправдали. За последний год набралось сразу несколько кейсов, где принятые объяснения от спортсменов не выглядели убедительными на 100%. Eurosport.ru выслушал аргументы по самым громким случаям, чтобы лучше понять мотивы принятия тех или иных решений.

Кейс Штайнер: водитель под допингом помочился на сено, которое потом съела лошадь

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Один из самых фантастических кейсов случился с наездницей из Швейцарии Надей Петер Штайнер. В 2017 году, после победных для Нади соревнований в Марокко, у ее лошади нашли следы запрещенного вещества – трамадол. Спортсменку дисквалифицировали на четыре года, но она обратилась в суд, причем сразу с двумя версиями попадания допинга в организм животного.

Первая – лошадь облизала руку одного из официальных лиц, пока Штайнер ушла на награждение. Надя даже приложила соответствующую фотографию, но CAS эта история не впечатлила. Зато вдохновила другая. Завязка сюжета такова: водитель из команды принимал трамадол из-за болей в спине. Мужчина сходил в туалет на сено в грузовике неподалеку от животных. Когда Штайнер и компания приехали в Марокко, сено с трамадолом перенесли из грузовика в конюшню и лошадь употребила его в пищу. Водитель не сразу рассказал об этом, опасаясь лишиться работы, но затем все же признался.

Штайнер заявила, что она не могла представить ситуацию, при которой водитель будет мочиться рядом с лошадьми, а значит, это не ее халатность. CAS встал на сторону спортсменки – дисквалификацию и штраф в 7500 швейцарских франков отменили.

Надя Петер Штайнер Фото: Getty Images

История показалась странной многим. Например, Александр Невзоров – журналист и известный конезаводчик – сразу усомнился в правдоподобности этой версии по весьма банальной причине: «Могу утверждать, что лошадь не будет есть такое сено. Голодающая крестьянская кляча – возможно, после недели лютейшего поста. Спортивная и сытая – никогда. Нам приходилось выкидывать целые кипы сена, это такие тюки специальные по 12-15 кг, если на них писал кот. Или мыши».

Ветеринарный врач сборной России по выездке Евгений Горовой в разговоре с Eurosport.ru с Невзоровым не согласился:

– Иногда в конюшню заходят собаки, другие лошади. Естественно, такие вещи иногда случаются, особенно когда мужчины испражняются. То, что спортивная лошадь не будет есть сено, если на него кто-то пописал – это совсем не факт. Плюс контаминация (процесс загрязнения одного биоматериала другим – Eurosport.ru) может произойти не только, когда лошадь ест сено – моча может попасть на губу или на язык.

Я не швейцарский суд, но у меня возникает много вопросов по этой истории. Под какой дозой должен был человек находиться, чтобы следы вещества, которые попали с мочой на сено, контаминировали лошадь так, что у нее в крови нашли этот трамадол? Это ведь психотропный препарат – как он вообще мог водить машину?

– Водитель заявил, что принимал трамадол из-за болей в спине.

– Представьте, у вас заболела спина. Выпили таблетку анальгетика. Сначала вещество попадает в кровь. Потом он фильтруется кровью и попадает в мочу, и только из нее он уже выводится. То есть прошло как минимум несколько часов. Может, он съел таблеток пять этого трамадола – не знаю. Но мне кажется, что история немного притянута за уши.

Надя Петер Штайнер Фото: Getty Images

Думаю, что суд, нашел логическую связь, которая дала им возможность сделать вывод о том, что спортсмен не виноват. Есть же в правилах понятие responsible person – ответственное лицо. Это может быть кузнец, врач, спортсмен, владелец лошади, грум, конюх и так далее. А в данной ситуации причиной оказался совершенно посторонний человек. Ответственные лица не участвовали в том, чтобы намерено дать лошади допинг. Нет преднамеренного умысла.

– Но в принципе вся эта ситуация теоретически возможна?

– Да, конечно. У нас были случаи и с более серьезными препаратами. В теории жокей может условно покурить травку в загоне у лошади, и дым от нее может попасть в организм. Контаминация – быстрая вещь. Другой вопрос, что концентрация вещества должна быть достаточно высока, чтобы ее обнаружили лабораторным путем.

Еще момент. Простому водителю хорошую конкурную лошадь перевозить не позволят. Как правило, такие животные ездят с водителями-профессионалами. И они точно не будут испражняться в коневозке, зная, что лошадь будет это сено есть. Это надо быть последней свиньей.

Кейсы Венсан-Лапуант и Фукс: допинг через секс с партнером

Сразу несколько историй из Северной Америки связаны с личной жизнью спортсменок. Например, 11-кратная чемпионка мира каноистка Лоренс Венсан-Лапуант избежала дисквалификации и пропуска Олимпиады в Токио, хотя в ее моче нашли стероидный препарат лигандрол. 27-летняя спортсменка даже прошла проверку на полиграфе (успешно), но почти полгода она и команда юристов не могли понять, как вещество все же оказалось в организме Лоренс.

«Я консультировался с многочисленными антидопинговыми экспертами по всему миру, чтобы узнать, откуда в ее образцах мочи появился препарат, причем его там было необычайно мало, – рассказал юрист Адам Клевинас, представлявший интересы спортсменки. – Некоторые из них были уверены, что мы никогда не найдем источник: они говорили, что он может быть где угодно. В какой-то момент мы застряли в расследовании, поскольку искали иголку в стоге сена».

Лоренс Венсан-Лапуант Фото: Getty Images

Источник допинга нашли в экс-бойфренде Венсан-Лапуант – у мужчины взяли образцы волос и нашли там следы лигандрола. Парень девушки, по заверениям юристов, не знал о содержании вещества в принимаемой им добавке. Так лигандрол и попал к Лоренс – после «обмена жидкостями». Канадку оправдали.

Аналогичный случай произошел с бронзовой медалисткой ЧМ по боксу, американкой Вирджинией Фукс. USADA также встала на сторону спортсменки, посчитав, что небольшие количества метаболитов летрозола и метаболитов GW1516 в организме боксерши – следствие незащищенного полового контакта.

«Мы твердо верим, что этот случай и другие подобные ему, в том числе случаи передачи запрещенных веществ через мясо и рецептурные лекарства, не должны рассматриваться как нарушение. Будем и впредь выступать за внесение изменений во Всемирный антидопинговый кодекс, чтобы в случаях непредумышленного нарушения, которое не приносит выгоды, спортсмены не сталкивались с наказаниями или ненужным вниманием со стороны общественности», – заявил глава USADA Трэвис Тайгарт.

А вот заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации МГМУ им. И. Сеченова, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в разговоре с Eurosport.ru намного скептичнее относится к этой гипотезе:

– Теоретически это может произойти при обмене биологическими жидкостями – вещество всасывается через слизистую оболочку. С практической точки зрения эти шансы стремятся к нулю. Должны быть очень высокая концентрация вещества у партнера, большой объем биологической жидкости и длительный контакт. Самое интересное, что спортсменку оправдали, но не было доказательств, что допинг был передан именно во время секса. Это двойные стандарты. Тогда любой спортсмен может оправдывать обнаружение запрещенных веществ.

– Но ведь у ее бойфренда действительно нашли следы лигандрола.

– Верно, но он мог принять его после, мог специально принимать и быть звеном в цепи псевдодоказательств. То, что у него нашли вещество, не подтверждает факт передачи от него. Такие инциденты просто дискредитируют всю систему антидопингового контроля.

Eurosport.ru попросил прокомментировать эти кейсы известного спортивного юриста Михаила Прокопца. Он считает, что суд вряд ли бы принял все эти истории без серьезного разбирательства.

«Как бы фантастически не выглядели все эти теории, мы на практике знаем достаточно случаев, когда спортсмены каким-то необычным образом объяснили попадание допинга. Напомню, что по допинговым спорам ты не можешь рассчитывать на снижение срока в случае, если не объяснил, как в кровь попали запрещенные вещества. Например, тот же самый Крушельницкий (керлингист Александр Крушельницкий выиграл бронзу в Пхенчхане-2018, но был лишен медали из-за применения мельдония – Eurosport.ru), который говорил: «Я не знаю, как ко мне попал допинг, я не знаю, я не знаю», – он в таком случае лишается возможности просить снижения, потому что, по документам ВАДА, ты можешь рассчитывать на снижение срока дисквалификации только в том случае, если ты объяснил: «Да, ко мне попало вот так вот, но я не виноват потому-то». То есть ты не можешь сказать: «Я не знаю, как ко мне попало, но я не виноват», – сразу получаешь максимальный бан.

Именно поэтому все спортсмены пытаются все равно выяснить причину, как это все попало. Это, в итоге, приводит к таким, на первый взгляд, фантастическим кейсам. Мы, кстати, записали подкаст «SILA права» с врачом сборной России по футболу Эдуардом Безугловым, как раз там эти вопросы тоже разбирали.

Вирджиния Фукс Фото: Getty Images

Второе, я напомню, что у нас по допинговым делам стандарт доказывания – balance of probabilities, то есть баланс вероятностей. Когда арбитр выносит решение, он должен понять, могло это быть теоретически или не могло – не то, что это было прям 100%, а вообще, теоретически, это могло произойти или не могло.

Когда спортсмены приходят и говорят: «Вот, у меня лошадь съела такое сено», – обязательно вторая сторона – это, как правило, ВАДА или национальная федерация, – проводит свои лабораторные исследования, я практически не знаю обратных случаев. Они вызывают эксперта, который проводит исследование и говорит: да, такой объем допинга в крови лошади может соответствовать тому, что она съела килограмм сена, на который помочился человек. То есть всегда это происходит на фоне каких-то медицинских исследований.

Спортсмен, как правило, предоставляет свою экспертизу, где говорит, что это возможно, приходит врачи и эксперты, которые говорят, что это возможно, и так далее. А другая сторона, которая с ними соперничает, например, ВАДА, предоставляет свою экспертизу, которая говорит, что это невозможно. И арбитр должен решить по уровню баланса возможностей – могло это быть или не нет. Если это в теории могло быть, но по медицинским показателям не совместимо с реальностью, например, в крови лошади настолько серьезный объем допинга, что мужчина, который помочился на сено, должен был пить этот допинг литрами, то понятно, что арбитр не встанет на сторону спортсмена.

То есть в «лошадином деле» в первую очередь видна очень хорошая работа юристов. Они смогли доказать, что это вообще теоретически возможно, во-вторых, что это произошло в данном конкретном случае, что все медицинские показатели сходятся, что препараты в крови лошади сопоставимы с теми количествами, которые могли оказаться в моче человека и так далее. Это не просто придуманная теория.

Таких историй много. Например, футболист Геррейро говорил, что выпил чай, а он был с листами коки и потому в его крови нашли кокаин. Много случаев, когда спортсмены ссылались на то, что ели мясо, в которое кололи препараты. Гонщики оправдались тем, что пили «Ред Булл», а в нем были вещества, которые не упоминались на банке. Все эти фантастические истории – результат попыток спортсменов объяснить, как в их организм попал препарат. Без такого объяснения шанса снизить дисквалификацию просто нет».

Опрос Какому из этих кейсов вы НЕ верите? Кейсу с лошадью Кейсу с сексом Оба правдивы Оба – чушь

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