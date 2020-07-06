Ганус – о поддельных подписях Родченкова: «Эти гадалки и ромашки достали уже»

Юрий Ганус
Фото: Getty Images
Главу РУСАДА утомили постоянные нападки на российский спорт.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал последнюю информацию в деле бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
В 2017 году МОК пожизненно дисквалифицировал спортсменок за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Россиянки подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд – МОК по ходу разбирательства дела представил к рассмотрению письменные показания от Родченкова, подпись на которых оказалась подделкой.
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«Уже было столько опровержений всего этого! А что это нам даст? Я не знаю, конкретно по каким фактам завязано заведение дел. Но у нас много вопросов, на которых нужно самим дать ответы. Я не видел пока ничего, но сколько раз выходила информация, что присутствует поддельная подпись, чем она закончилась? Все эти домыслы или версии… Эти гадалки и ромашки достали уже. Вопрос в другом: что мы делаем для того, чтобы эти вопросы исключить? И что мы делаем, чтобы у нас такого никогда не было?», – цитирует Гануса Sport24.
- Рассмотрение дела прошло в марте 2020 года, решение пока неизвестно.
- Фиктивность подписи Родченкова подтвердило расследование немецкого журнала Der Spiegel.
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