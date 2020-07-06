Юрист сравнил допинговые кейсы керлингиста Крушельницкого и наездницы с мочой в сене

Почему иностранных спортсменов оправдывают, а Александр Крушельницкий не мог рассчитывать даже на снижение дисквалификации.

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал историю с оправданием наездницы из Швейцарии Нади Петер Штайнер и другие похожие кейсы.

«Как бы фантастически не выглядели все эти теории, мы на практике знаем достаточно случаев, когда спортсмены каким-то необычным образом объяснили попадание допинга. – сказал Прокопец Eurosport.ru. – Напомню, что по допинговым спорам ты не можешь рассчитывать на снижение срока в случае, если не объяснил, как в кровь попали запрещенные вещества.

Все виды спорта Ганус – о поддельных подписях Родченкова: «Эти гадалки и ромашки достали уже» 3 ЧАСОВ НАЗАД

Например, тот же самый Крушельницкий, который говорил: «Я не знаю, как ко мне попал допинг, я не знаю, я не знаю», – он в таком случае лишается возможности просить снижения, потому что, по документам ВАДА, ты можешь рассчитывать на снижение срока дисквалификации только в том случае, если ты объяснил: «Да, ко мне попало вот так вот, но я не виноват потому-то». То есть ты не можешь сказать: «Я не знаю, как ко мне попало, но я не виноват», – сразу получаешь максимальный бан.

Спортсмен, как правило, предоставляет свою экспертизу, где говорит, что это возможно, приходит врачи и эксперты, которые говорят, что это возможно, и так далее. А другая сторона, которая с ними соперничает, например, ВАДА, предоставляет свою экспертизу, которая говорит, что это невозможно. И арбитр должен решить по уровню баланса возможностей – могло это быть или не нет. Если это в теории могло быть, но по медицинским показателям не совместимо с реальностью, например, в крови лошади настолько серьезный объем допинга, что мужчина, который помочился на сено, должен был пить этот допинг литрами, то понятно, что арбитр не встанет на сторону спортсмена.

То есть в «лошадином деле» в первую очередь видна очень хорошая работа юристов. Они смогли доказать, что это вообще теоретически возможно, во-вторых, что это произошло в данном конкретном случае, что все медицинские показатели сходятся, что препараты в крови лошади сопоставимы с теми количествами, которые могли оказаться в моче человека и так далее. Это не просто придуманная теория».

Керлингист Александр Крушельницкий завоевал бронзу в Пхенчхане-2018, но был лишен медали из-за применения мельдония.

Полный материал читайте здесь

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Биатлон Der Spiegel: в моче Зайцевой найдена ДНК ее мужа ВЧЕРА В 13:16