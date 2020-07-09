В Китае не будет международных стартов до конца года. Там планировались турниры ATP и WTA

А еще Гран-при в фигурке – но его, скорее всего, перенесут в другое место.

Китай отказался от проведения любых международных турниров на своей территории до конца 2020 года. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Главное управление спорта Китая. Исключением являются тестовые соревнования к зимним Олимпийским играм в Пекине. Олимпиада запланирована на 4-20 февраля 2022 года.

В сентябре-октябре в Китае планировалось проведение турниров ATP и WTA, в ноябре должен был состояться этап серии Гран-при по фигурному катанию. Финал серии запланирован на декабрь в Китае и является тестовым соревнованием к Играм-2022.

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Ранее из-за коронавируса в Поднебесной были отменены или перенесены такие крупные соревнования, как чемпионат мира по легкой атлетике в помещении и чемпионат мира по современному пятиборью, а также этап «Формулы-1».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран.

В Китае выявлено более 84 тысяч случаев заражения.

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