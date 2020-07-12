Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста

Ранее на той же BMW в аварию попал старший брат парня.

Младший сын бывшего министра спорта и экс-депутата Госдумы Бориса Иванюженкова стал инициатором ДТП со смертельным исходом.

По информации телеграм-канала Mash, трагический инцидент произошел в подмосковном Подольске. 21-летний Артем Иванющенков на BMW X6 сбил велосипедиста, который скончался на месте, несмотря на усилия врачей. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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Сообщается, что Артем Иванюженков – действующий хоккеист, выступающий в молодежных лигах США и мечтающий пробиться в НХЛ.

Борис Иванюженков занимал пост министра спорта в 1999-2000 годах. Также он был вице-президентом ПКР и федерации бокса России.

Четыре года назад на той же машине сбил двух человек старший сын бывшего министра.

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