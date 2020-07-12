Daily Mail: 91 британский спортсмен принимал экспериментальное вещество перед ОИ-2012

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91 британский спортсмен принимал экспериментальное вещество перед Олимпийскими играми 2012 года в Лондоне.

Атлеты принимали энергетический напиток под названием DeltaG. Спортсмены утверждают, что принимали данный напиток без гарантии отсутствия побочных эффектов или что это не приведет к нарушению антидопинговых правил. Атлеты согласились, что государственное агентство UK Sport не будет нести ответственность за возможные нарушения или побочные эффекты. Также спортсмены не могли открыто говорить о проекте.

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Расследование Daily Mail выявило, что у 40% спортсменов от данного вещества появляются побочные эффекты. По этой причине 28 человек перестали его употреблять, а еще 24 атлета позднее вышли из проекта, так как считали, что данное вещество не несет пользы для них.

UK Sport заявило, что консультировалось с ВАДА и Британским антидопинговым агентством перед использованием данного продукта, чтобы здоровье спортсменов не подвергалось риску.

«Британское антидопинговое агентство в письменной форме после получения разъяснений от ВАДА подтвердило, что у ВАДА нет никаких оснований считать данные вещества запрещенными в списке запрещенных веществ и методов 2011 года. UK Sport никогда не будет стремиться выиграть медали любой ценой», – говорится в заявлении UK Sport, которое приводит «Р-Спорт».

Сборная Великобритании на Олимпиаде в Лондоне завоевала 29 золотых медалей и заняла третье место в неофициальном командном зачете.

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