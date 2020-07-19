Глава РУСАДА: «Не покончу с собой, посмертные записки считайте полученными помимо моей воли»

Страшные слова главного борца с запрещенными препаратами в русском спорте.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал ситуацию с давлением на его организацию со стороны Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

«Мы закончили анализировать отчет «Финэкспертизы», который заказал ОКР. [Не испытываю] ничего, кроме разочарования и гнева. По тому, как складывались наши отношения, я знал, что мы не одна команда. Сегодня после всего я еще больше горжусь нашей Dream Team РУСАДА и понимаю, как далеки от учредителей.

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Понимая, что наше исследование дискредитировало заказной отчет, все переходит в другую плоскость. И как слушатель Института Генпрокуратуры РФ, я работал в т.ч. над лабораторными по висельникам и др., хочу заявить, что я не буду уходить добровольно из жизни и буду продолжать борьбу.

Юрий Ганус Фото: Getty Images

Понимая профессионально возможные сценарии в ситуации, когда отчет, заказанный ОКР, направленный на мое отстранение от должности, стал несостоятелен, официально заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством и все посмертные записки считайте полученными помимо моей воли», – написал Ганус в твиттере.

В интервью русским медиа чиновник также прокомментировал эти слова.

«Я честный человек, и у меня прекрасная команда, которая меня поддерживает. По задачам, которые были поставлены: мы убрали фабрикации против меня и, понимая профессионально, что может быть дальше при настойчивости оппонентов, я понимаю по своему опыту, [что] могут быть инсценировки. Я упреждаю своих недоброжелателей, тем более с учетом моих предшественников», – заявил Ганус Sport24.

На неделе главу антидопингового агентства России обвинили в присвоении 110 миллионов рублей. Национальные олимпийский и паралимпийский комитеты заказали проверку деятельности РУСАДА у частной аудиторской компании «ФинЭкспертиза».

Ганус возглавляет организацию с августа 2017 года. В феврале 2016-го двое предыдущих руководителей агентства Никита Камаев и Вячеслав Синев скоропостижно скончались при сомнительных обстоятельствах с разницей в 11 дней.

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