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Мы рассказали про главных кинобойцов твоего детства. Проверь знания о брутальных мужчинах с постеров

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Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне

Фото: Getty Images

Автор:Андрей Рабинович
час назад
@rabinovichich

Самый маскулинный тест в истории.

На карантине мы предались ностальгии и запустили рубрику «Последний киногерой» – авторы Eurosport.ru рассказали истории легендарных актеров, которые пропагандировали спортивные ценности в боевиках и повлияли на поколения молодых людей 1980-х и 1990-х.

Проверь знания про героев кассет VHS, а если что-то забылось – ищи верный ответ в материале по ссылке. Поехали!

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