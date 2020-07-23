Мы рассказали про главных кинобойцов твоего детства. Проверь знания о брутальных мужчинах с постеров

Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне
Фото: Getty Images
Самый маскулинный тест в истории.
На карантине мы предались ностальгии и запустили рубрику «Последний киногерой» – авторы Eurosport.ru рассказали истории легендарных актеров, которые пропагандировали спортивные ценности в боевиках и повлияли на поколения молодых людей 1980-х и 1990-х.
Проверь знания про героев кассет VHS, а если что-то забылось – ищи верный ответ в материале по ссылке. Поехали!
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