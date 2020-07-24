Лучшие звуки из мира спорта уже внутри.

Крупный стриминговый сервис Spotify пришел в Россию, и мы не могли оставить такое событие без внимания.

На музыкальной платформе появился аккаунт Eurosport – внутри любимая музыка Рафаэля Надаля и Геннадия Орлова, саундтрек к FIFA 04 и плейлист с композициями, под которые кайфовала планета в год основания канала. Залетай и наслаждайся по ссылке – мы обязательно будем добавлять новые плейлисты и радовать тебя качественным звуком.

Все виды спорта Мы рассказали про главных кинобойцов твоего детства. Проверь знания о брутальных мужчинах с постеров ДЕНЬ НАЗАД

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Все виды спорта Глава РУСАДА: «Не покончу с собой, посмертные записки считайте полученными помимо моей воли» 19/07/2020 В 08:55