Spotify
Фото: Getty Images
Лучшие звуки из мира спорта уже внутри.
Крупный стриминговый сервис Spotify пришел в Россию, и мы не могли оставить такое событие без внимания.
На музыкальной платформе появился аккаунт Eurosport – внутри любимая музыка Рафаэля Надаля и Геннадия Орлова, саундтрек к FIFA 04 и плейлист с композициями, под которые кайфовала планета в год основания канала. Залетай и наслаждайся по ссылке – мы обязательно будем добавлять новые плейлисты и радовать тебя качественным звуком.
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