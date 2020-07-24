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Eurosport теперь и в Spotify – любимая музыка Надаля, лучший саундтрек FIFA и другая круть

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Spotify

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
18 минут назад

Лучшие звуки из мира спорта уже внутри.

Крупный стриминговый сервис Spotify пришел в Россию, и мы не могли оставить такое событие без внимания.

На музыкальной платформе появился аккаунт Eurosport – внутри любимая музыка Рафаэля Надаля и Геннадия Орлова, саундтрек к FIFA 04 и плейлист с композициями, под которые кайфовала планета в год основания канала. Залетай и наслаждайся по ссылке – мы обязательно будем добавлять новые плейлисты и радовать тебя качественным звуком.

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