Глава РУСАДА отметил, какую угрозу несет допинг.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал допинг главным врагом российского спорта.

«При двух беспрецедентных допинговых кризисах в России допинг – враг спорта России №1. Он угрожает нашим ценностям. Допинг отнимает будущее у наших детей, посвятивших себя спорту.

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Допинг угроза национальной безопасности России. Этот враг у наших ворот? Нет он уже давно внутри», – написал Ганус.

В середине июля Ганус публично не согласился с обвинениями со стороны ОКР и Паралимпийского комитета России в нарушении финансовой деятельности.

Также глава РУСАДА оставил в твиттере загадочное сообщение: «Я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством и все посмертные записки считайте полученными помимо моей воли».

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