Владимир Семенович рассказывал о соревнованиях так, как не умеет больше никто.

25 июля, ровно 40 лет назад, в разгар Олимпийских игр в Москве, не стало Владимира Высоцкого – великий бард умер в столице в 42 года. Официальной причиной смерти указали острую сердечно-сосудистую недостаточность. Смерть Высоцкого во время Олимпиады пришлась некстати советским властям – на десятый день Игр москвичи хлынули на улицы, чтобы попрощаться.

В некоторых материалах о Высоцком даже упоминается деталь, что именно на 25 июля ему выдали пропуск, позволяющий посетить Олимпийские игры. В этот день Владимира не стало, но то, что он обожал спорт – неоспоримый факт. Он посвящал песни спорту и спортсменам – не только советским.

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«За какую футбольную или хоккейную команду я болею? За хорошую, за ту, которая лучше. Вы знаете, я очень ценю труд спортсменов. Я с ними много встречался, ездил с ними на всякие сборы. И, знаете, у меня была такая песня: «Я болею давно, а сегодня помру на Центральной спортивной арене».

Так как я все делаю до конца, то, думаю, что если бы я болел по настоящему, то помер бы на каком-нибудь матче. Я тоже раньше болел за разные команды, но потом, пообщавшись со спортсменами разных команд, перестал выделять какую-либо одну. Поэтому я предпочитаю болеть, когда наши играют с кем-нибудь из заграничных команд – вот тогда я болею», – цитировал Высоцкого Владимир Патык в тексте «Высоцкий о футболе».

Вот строки из песни «Вратарь», посвященной Льву Яшину – современнику Высоцкого:

«Да, сегодня я в ударе, не иначе, надрываются в восторге москвичи. А я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю мертвые мячи».

Владимир Семенович внимательно следил за ЧМ-1970, который выиграла Бразилия, но не особенно впечатлился талантом Пеле. «Что ж, Пеле как Пеле, объясняю Зине я. Ест Пеле крем-брюле вместе с Жаирзиньо», – написал бард и ввернул строку про родную сборную СССР: «Но недаром клуб «Фиорентины» предлагал мильон за Бышовца».

Разумеется, Высоцкий следил не только за футболом. Песня «Штангист» написана о легендарном тяжелоатлете Василии Алексееве – двукратном олимпийском чемпионе и друге Владимира. «Василию Алексееву – самому сильному человеку в мире», – говорилось в посвящении.

«Не отмечен грацией мустанга, скован я, в движеньях не скор. Штанга, перегруженная штанга – вечный мой соперник и партнер».

Спортивную дискографию Высоцкого цитируют в современных спортивных репортажах – какая гонка в лыжах, биатлоне или других зимних видах обходится без «Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот»? Это строки из «Песни о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную».

Еще есть «Песня о сентиментальном боксере», «Песенка про прыгуна в длину», «Песенка про прыгуна в высоту», «Марафон», дилогия «Честь шахматной короны», «Песенка про метателя молота» и так далее. Практически в каждой – отсылки к спортивным событиям тех лет, что доказывало искреннюю привязанность Высоцкого к спорту.

Под звуки «Утренней гимнастики» проходили уроки физкультуры у советских школьников. «Если вы в своей квартире – лягте на пол, три-четыре! Выполняйте правильно движения» – эти строки наверняка вызовут ностальгию у старшего поколения.

Высоцкий не только писал о впечатливших его атлетах, но и сам был близок к физической культуре, хотя ушел в столь раннем возрасте из-за последствий пагубной зависимости. Сохранились его фото и с гантелями, и на лыжах, и в водолазном снаряжении.

Очень жаль, что Владимир Семенович умер в 42 года – он мог бы вдохновляться спортом до сих пор и описывать его так, как не умеет больше никто.

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