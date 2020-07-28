Разбираемся, верить ли Григорию на этот раз.

Григорий Родченков, которого стереотипно называют палачом русского спорта уже несколько лет, снова с ноги ворвался в медиапространство. Как всегда стремительно, как всегда с порцией новых откровений и как всегда идеально подобрав время нового появления.

Выход автобиографии «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» запланирован на 30 июля 2020 года. За несколько дней до, 26-го числа, британское издание Mail On Sunday бомбануло мощными выдержками из книги и предсказуемо спровоцировало инфоповод-молнию. Еще раз смотрим на календарь: 30 июля должно было стать разгаром Олимпиады в Токио, если бы не коронавирус. Уже бы разыграли значительное число наград в плавании, тяжелой атлетике и фехтовании – и не только.

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А еще на 29-30 июля назначен совет World Athletics, международной федерации легкой атлетики, на котором рассмотрят вопрос о полном отстранении ВФЛА и, как следствие, полном недопуске российских легкоатлетов к международным соревнованиям даже под нейтральным флагом. Об этом уже напомнил чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков и мягко упрекнул спортивное руководство страны.

Сергей Шубенков Фото: Getty Images

«Завтра совет World Athletic, поэтому сегодня бритиш медиа жжот. Как обычно, за сутки до начала. И, как обычно, мы не упреждаем и не отвечаем», – высказался легкоатлет.

Верить ли новым наветам Родченкова?

Eurosport.ru подробно пересказал главные обвинения Григория. Напомним вкратце, что утверждает Родченков.

СССР не поехал на Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе не по политическим причинам (ответ на бойкот Москвы-1980 за ввод войск в Афганистан), а из-за того, что американцы не пустили в гавань советский корабль, на котором была замаскирована допинговая лаборатория.

В Сеул-1988 лайнер «Михаил Шолохов» пустили, и Родченков лично химичил на нем, помогая советским атлетам скрыть положительные пробы или вывести допинг перед стартом.

На Играх доброй воли в Москве в 1986 году допинг-контроль был символическим, а отрицательные пробы (даже спортсменов-иностранцев) скрывали по указу Госкомспорта.

Перед Пекином-2008 сотрудник российских спецслужб остановил на границе допинг-офицера IAAF (Международной федерации легкой атлетики), который вез пробы Ольги Каниьскиной и Валерия Борчина – лидеров-ходоков, якобы употреблявших эритропоэтин по указу тренера Виктора Чегина.

Пловчиха Яна Мартынова в присутствии Владимира Путина дала клятву не принимать допинг – в это время Родченков в московской лаборатории максировал ее положительную пробу.

После релиза в британских медиа Родченков дал интервью BBC и еще раз призвал полностью отстранить Россию от участия в Олимпиаде.

«Это последовательная фальсификация, которой занимались изо дня в день. Это мошенничество невероятных масштабов. Россия абсолютно ничему не учится, – вспомнил он историю с редактированием базы данных. – Если бы раньше мы располагали сегодняшними инструментами и методологией, то у спортсменов Игр в Сеуле, Москве, Атланте были бы сотни положительных результатов на допинг. То, что случилось в России – это кульминация мошенничества».

Верить ли Родченкову – дело каждого: на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Если вы поверили его предыдущим рассказам, начиная от сочинской дырки в стене – значит, поверите и новым. В принципе, 80-е годы из 2020-го кажутся настолько далекими, а советская система закручивания гаек настолько суровой, что как раз в это верится сильнее, чем в царапины на пробирке Легкова и двойную ДНК Зайцевой. Почему нет? Кто знает этот СССР, где спорт был средством борьбы с буржуазным капиталистическим Западом?

Олимпиада-1980 в Москве Фото: Getty Images

Факт сочинского мошенничества уже не отрицают даже самые отъявленные патриоты: признание входило в дорожную карту по восстановлению РУСАДА. Однако Родченков не называет и не обещает назвать ни одного действительно сильного имени, которым мог бы окончательно убить веру в русский спорт. Каниськина и Борчин – старая история, пловчиха Мартынова – слишком несерьезно: без добавления вида спорта даже непонятно, о ком речь. Родченков мог бы рассказать, откуда взялся эритропоэтин Логинова, обвинить в употреблении допинга Шипулина или Исинбаеву, которые ни разу не упоминались в связи с запрещенными препаратами. Но в его новых заявлениях нет ничего настолько сенсационного, что могло бы подбросить еще больше топлива в адский котел российского спорта и ВАДА, которых в конце года рассудит CAS. А пересмотреть результаты Олимпиады-1988 – это смешно даже для Родченкова.

А это точно он?

А вот это ключевой вопрос. 9 февраля 2018 года, в день открытия Олимпиады в Пхёнчхане (российские зимники выступали под флагом МОК) Родченков появился в эфире CBS в неузнаваемом образе – от кудрявого усача в целом добродушного вида осталась только клетчатая рубашка. Было объявлено, что Григорию сделали пластическую операцию по американской программе защиты свидетелей. Потом он надевал балаклаву, а для последнего появления добавил шляпу. Выглядело это комично – в комментариях перебирали версии от сходства Родченкова с грибом или огородным пугалом до распределяющей шляпы из «Гарри Поттера», которая вот-вот отправит его на один из факультетов Хогвартса.

«Не удивлюсь если к ОИ выйдет второй том мемуаров. Там будет про игры в Гармише-36 и о том, как СССР своим допингом развязал Вторую мировую», – иронизируют спортивные болельщики в лыжном телеграм-чате «На 25-м километре».

«Родченков не говорил, что американцы придумали допинг из экскрементов, которые нашли на Луне?» – в том же духе высказался депутат Госдумы Игорь Лебедев.

«Жду слова Родченкова, что он подстроил аварию в Чернобыле, чтобы скрыть следы допинговой лаборатории», – вторит Дмитрий Губерниев.

Григорий Родченков Фото: Getty Images

К последнему интервью BBC Родченков, к тому же, изменил жесты и поведение, чтобы не напоминать себя прежнего и защититься от тех, кому выгодно пресечь поток его показаний. Такая программа защиты свидетелей в США действительно существует, и пластическая операция закреплена законодательно. Но это странно сочетается с кейсом именно Родченкова, который время от времени выходит в медиаполе. Уверенности в том, что под шляпой-грибом и балаклавой скрывается действительно Григорий, а не талантливый актер, нет никакой. Для убеждения аудитории Родченкову, наоборот, было бы логичнее появляться перед камерами в своем привычном виде, а не делать пластику.

Видимо, и спецслужбы США не всесильны. От книги Родченкова хотелось бы конкретики и фамилий – иначе верить ему станет еще сложнее.

Опрос Вы верите Григорию Родченкову? Да, всему и безоговорочно Верю в историю про Сочи, про Олимпиады 80-х – нет Верю в истории про Олимпиады 80-х, про допинг в Сочи – нет Этот мужчина сумасшедший

Телеграм-канал автора о лыжных гонках, которые тоже могут пострадать от Родченкова

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