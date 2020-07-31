Евгения Медведева для Nike
Фото: Other Agency
Кампания рассказывает про спорт как источник вдохновения и объединения.
Российские спортсмены присоединились к кампании «Нас не остановить» от Nike. Это третья часть большого проекта «You Can’t Stop Sport», в котором рассказывается про спорт как источник вдохновения и объединения.
«Закрытые спортзалы и опустевшие стадионы не помешали атлетам идти вперед и менять мир. Спорт показывает, что такое равные правила игры для всех, и напоминает, что лучшее будущее возможно», – говорится в официальном релизе.
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Для фото и видеоматериалов использован прием объединения кадров со спортсменами, на которых разные моменты показаны как одно движение. «Это подчеркивает общие черты, которыми обладают все атлеты в мире от профессионалов до любителей», – объясняет Nike.
В видеоролике можно увидеть футболистов Криштиану Роналду и Меган Рапино, теннисистов Рафаэля Надаля, Серену Уильямс и Наоми Осаку, баскетболиста Леброна Джеймса и многих других известных атлетов.
В создании фотоматериалов поучаствовали российские спортсмены: футболисты сборной России Александр Головин и Георгий Джикия, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, а также трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин.
Другие атлеты Nike выкладывали в соцсети девиз «Нас не остановить, когда мы вместе» с изображением собственного автографа.
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