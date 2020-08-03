В Стране восходящего солнца ценят русских дам за светлые волосы.

Японский журнал Menjoy составил пятерку самых красивых русских женщин.

На первом месте оказалась бывшая теннисистка Мария Шарапова. Второй – супермодель и филантроп Наталья Водянова, третьей – ангел Victoria’s Secret Ирина Шейк.

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На четвертой и пятой позициях расположились фигуристки Анна Щербакова и Алина Загитова.

«Характерная черта русской красоты – гладкие светлые волосы. Их нежная красота невероятно привлекательна и подобна шелку. Японские темные волосы также прекрасны, но уверен, что некоторым нравятся блондинки.

Известно, что в мире всего около 2% блондинов, но согласно одной из теорий примерно у 10% жителей России светлые волосы. Кажется, это соотношение действительно довольно высокое. Естественный светлый цвет усиливает эффект прекрасных черт лица русских красавиц.

Похоже, такое большое число симпатичных девушек в России связано с климатом. Даже если вы посмотрите на фото русских леди в инстаграме, то будете сражены их красотой. Но женщины в России хороши не только внешне, их сильный характер ведет их к выживанию в этом турбулентном мире», – написал автор Офуне Кудзира.

Шарапова – обладательница карьерного «Большого шлема» закончила карьеру в феврале 2020 года.

16-летняя Щербакова – двукратная чемпионка России по фигурному катанию и вице-чемпионка Европы-2020.

18-летняя Загитова – вторая в истории фигуристка, выигравшая чемпионаты мира и Европы и Олимпийские игры. В декабре 2019 года Алина в эфире программы «Время» объявила о приостановке спортивной карьеры.

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