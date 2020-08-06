После его увольнения все станет еще хуже.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, которого негласно считают самым честным человеком в русском спорте, находится под угрозой увольнения – после заказанной ОКР и ПКР аудиторской проверки набсовет посоветовал снять его с должности.

Сценарий напрашивался: Ганус – катастрофически неудобный человек для российской системы. Он сотрудничал с мировым антидопинговым руководством, всецело понимал все наложенные санкции и не отрицал вину России даже в самых масштабных допинговых нарушениях – не говорил, что все подстроили американцы или другие иностранные шпионы. А разве такое может понравиться ОКР и Минспорта? А еще Ганус дал пресс-конференцию в США и намекнул, что Россия скрывала сочинский допинг спортсменов-депутатов.

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Когда история только зафорсилась, в твиттере главы РУСАДА появилось неоднозначное сообщение, сперва кажущееся странным. Обычно такие потом удаляют и говорят, что аккаунт взломали.

«Мы закончили анализировать отчет «ФинЭкспертизы», который заказал ОКР. Ничего, кроме разочарования и гнева. По тому, как складывались наши отношения, я знал, что мы не одна команда. Сегодня, после всего, я еще больше горжусь нашей Dream Team РУСАДА и понимаю, как далеки от учредителей.

Понимая профессионально возможные сценарии в ситуации, когда отчет, заказанный ОКР, направленный на мое отстранение от должности, стал несостоятелен, официально заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством, и все посмертные записки, считайте, полученные помимо моей воли», – написал Ганус.

Немного ретроспективы – и все перестает быть странным: он явно намекал на скоропостижные смерти в феврале 2016 года сотрудников РУСАДА Вячеслава Синева и Никиты Камаева. Они умерли далеко не в преклонном возрасте с периодичностью в 11 дней, а через год Григорий Родченков выдал:

«Я не планировал уезжать из России и бросать свою семью, но мне пришлось пойти на это. За два дня до того, как я сбежал, один из знакомых в правительстве предупредил меня, что в России планируется мое самоубийство. Я подумал, что моя семья будет в безопасности, если я уеду, и даже если я умру, то, по крайней мере, расскажу всему миру правду.

Мой товарищ и друг Никита Камаев, долгое время возглавлявший РУСАДА, ушел из жизни. Он был здоровым человеком в расцвете сил, и вдруг – сердечный приступ, который привел к летальному исходу. Довольно распространенный в России способ устранения врагов. Это произошло после того, как Кремль узнал, что он пишет книгу о допинговой программе».

Григорий Родченков Фото: Getty Images

Риторика практически аналогичная ганусовской. Обезопасив себя и выслушав решение о возможном увольнении, Ганус стал держаться бодрее – мол, посмотрим, как вы справитесь без меня: как восстановят ВФЛА и разберутся с IBU, как CAS оправдает Россию перед ВАДА в суде.

«Сейчас мы выйдем из рабочей группы по восстановлению ВФЛА. Хорошо, сами работайте. Выйдем из IBU, прекратим предоставлять нейтральный статус спортсменам – давайте сами, ребята. Окей, хорошо, давайте. Более того, мы сейчас настраиваем дорогу с другими федерациями.

Я расцениваю это как вредительство. Когда такие действия творятся – нам и врагов не надо. Поэтому непонятно решение. Единственное могу сказать – я искренне надеюсь на здравомыслие», – сказал пока еще гендир РУСАДА.

В мире тоже недовольны самоуправством ОКР – ВАДА выразило обеспокоенность вероятным увольнением Гануса.

«17 июля, после публикации учредителями конфиденциального аудиторского отчета о внутренних процессах организации, ВАДА направило председателю набсовета РУСАДА Александру Ивлеву письмо, в котором выразило обеспокоенность по поводу возможного вмешательства в деятельность РУСАДА и попыталось выяснить, как и почему был проведен этот аудит.

Юрий Ганус Фото: Getty Images

ВАДА получило ответ от Ивлева 21 июля, но на вопросы агентства ответов не последовало, и наши опасения не были устранены. Сегодняшняя рекомендация также поставила очень важные вопросы относительно законности проведенного процесса и мотивов, стоящих за рекомендацией. Соответственно, ВАДА вновь обратилось к Ивлеву с просьбой дать подробное объяснение и копию официальной рекомендации», – говорится в официальном заявлении.

Один из основных элементов антидопинговой работы – независимость национальных агентств от национальных олимпийских и паралимпийских комитетов. ВАДА любезно напомнило и об этом, и о том, что подобная независимость была одним из условий дорожной карты для восстановления РУСАДА.

Получается, что Россия снова нарушает договоренности и плюет на действующих чистых спортсменов, которые либо уже выступают на соревнованиях, либо готовятся к ним. Даже когда ВАДА, казалось, приговорило российский спорт к двухлетнему выступлению на важных турнирах без национального флага, в релизе подчеркивалось: у РУСАДА снова отобран статус соответствия, но вопросов к агентству и его руководству нет – это просто формальность, соблюдение протокола. Если Гануса уволят, исчезнет даже имидж России как исправившегося допингиста. И станет еще хуже: это шаг не назад, а в пропасть.

Новые откровения Родченкова не так и сенсационны. А его образ а-ля гриб вызывает только смех

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