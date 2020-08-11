Григорий Родченков в маске дает интервью ВВС (май 2018 года)
Фото: Getty Images
В США Григория узнали, несмотря на смену внешноси.
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков объяснил, почему прячет лицо, несмотря на перенесенные пластические операции.
61-летний Родченков по видеосвязи дал интервью AP. Он находился в неустановленном месте в балаклаве и темных очках и рассказал, как в одном из американских поездов его узнали, несмотря на конспирологические меры.
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«Это был студент. Я сказал ему: «Да, это я, но забудь, что видел меня. Никому об этом не говори». Это мои меры безопасности, потому что мне угрожают убийством, а я хочу жить», – объяснил Родченков.
- Григорий покинул Россию и уехал в США в 2015 году.
- На его показаниях строилось обвинение против России: Родченков обвинил власти страны в организации допинговой системы и мошенничестве на домашней Олимпиаде в Сочи.
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