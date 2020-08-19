Подписались 110 человек – фамилии Домрачевой пока нет.

Представители спортивной отрасли Беларуси, включая действующих спортсменов и призеров международных соревнований, обратились с открытым письмом к действующему президенту республики Александру Лукашенко.

«Мы, нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту, выступая в национальных первенствах и чемпионатах страны, а также отстаивая интересы Республики Беларусь на международной спортивной арене, категорически осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан.

Чемпионат России Фаната ЦСКА арестовали на 15 суток за бело-красно-белый флаг в поддержку протестов в Белоруссии 16/08/2020 В 13:55

Мы все верим, что среди сотрудников правоохранительных органов есть достойные люди и настоящие профессионалы. Тем не менее, очевидно, что ряд сотрудников отдали, а другие сотрудники исполнили преступные приказы по применению необоснованной, зачастую непропорциональной силы в отношении граждан Республики Беларусь», – говорится в заявлении, которое цитирует Прессбол.

Подписанты требуют признать президентские выборы от 9 августа недействительными, освободить политзаключенных и задержанных во время мирных протестов, остановить насилие над заключенными и наказать виновных в этом, а также оказать пострадавшим всю необходимую помощь. В случае невыполнения требований или угроз подписавшимся спортсмены обещают «действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий». Факты нарушений прав спортсменов будут переданы в МОК и другие международные спортивные организации.

По данным на утро 19 августа под письмом подписались 110 человек. Среди них – призеры Олимпийских игр Александра Герасименя (плавание), Андрей Кравченко (легкая атлетика), Наталия Лещик (художественная гимнастика), а также чемпионы мира Александра Романовская (фристайл), Степан Попов (самбо) и многие другие.

Ранее против насильственного подавления митингов высказывались четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева и первая ракетка страны Арина Соболенко.

По данным ЦИК, выборы с результатом в 80 процентов выиграл Лукашенко. В штабе его главной соперницы, Светланы Тихановской, заявляют о многочисленных фальсификациях. Протесты длятся более недели, на крупнейших предприятиях начались забастовки.

«При чтении правил не понял, за что фанатов задержали». Юристы – о «Жыве Беларусь» на матче РПЛ

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат России Белорус Шкурин забил победный мяч «Тамбову», трибуны ЦСКА проскандировали «Жыве Беларусь!» 15/08/2020 В 20:13